Regeringen er forbeholden overfor en CO2-afgift, selv om et flertal i Folketinget og eksperter kræver det.

Den billigste vej til at nå målet om 70 procent færre drivhusgasser i 2030 er ved at indføre en afgift. Den bør være på 1200 kroner ifølge en ny rapport fra de miljøøkonomiske vismænd.

Regeringen har hidtil været mere end forbeholden. I en skriftlig kommentar undlader finansminister Nicolai Wammen (S) at forholde sig direkte til det.

- Rapporten viser mig, at den aftale om grøn skattereform, som vi indgik sidste år, var den rigtige vej, siger han.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få et interview.

Den grønne skattereform, som blev vedtaget, blev kritiseret af eksperter og folketingspartier for netop ikke at indeholde en CO2-afgift.

Klimarådet har tidligere foreslået en afgift på 1500 kroner, og et flertal i Folketinget presser på for at få afgiften forhøjet fra de par hundrede kroner, den er på i dag.

Det skyldes en ambition om, at udlederen i højere grad skal betale. Men regeringen frygter, at det vil koste danske arbejdspladser at pålægge for eksempel landbruget en afgift, som udenlandske aktører ikke skal betale.

Det vil skabe en fordel for udenlandske landmænd, er frygten.

- Vi er enige i, at en ensartet regulering af drivhusgasser er et afgørende instrument for at indfri 70 procentmålet, og det skal ske på en bæredygtig og afbalanceret måde, så vi passer på vores arbejdspladser og vores velfærdssamfund, siger Nicolai Wammen.

/ritzau/