Et bredt politisk flertal er enige om en bonus til naboer til det nationale testcenter for store vindmøller ved Høvsøre på den jyske vestkyst nær Lemvig.

Desuden er de enige om at gøre det muligt at nedlægge to af i alt syv vindmøllestandpladser.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kirkeministeriet.

- Det er helt afgørende for vores vindindustri og for den grønne omstilling, at vi løbende sikrer mulighed for udvikling og nye og bedre teknologier, siger landdistriktsminister Louise Schack Elholm.

Man er blevet enig om, at der skal indføres en ny testcenterbonusordning, der skal gælde for begge de nationale testcentre for store vindmøller ved henholdsvis Høvsøre og Østerild.

Det betyder, at boliger indenfor en radius af 4,5 gange møllehøjden årligt vil modtage en skattefri bonus på 7000 kroner.

Med i aftalen er regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Udover bonussen så indeholder aftalen også en række nye tiltag.

Blandt andet støtte til en lokal forening, der blandt andet skal stå for kulturelle aktiviteter ved Høvsøre Testcenter.