I København har tilsyn ført til, at 22 institutioner har fået anmærkninger.

Et flertal på Christiansborg vil nu have fælles regler for tilsyn af daginstitutioner i hele landet. Det skriver Politiken.

Meldingen kommer som en reaktion på de scener i TV2's dokumenter "Bag facaden", hvor skjulte optagelser viser en hård tone mod børn i daginstitutioner i København.

»Vi skal stille større krav til de kommunale tilsyn med vuggestuer og børnehaver. Og så skal rapporterne være både offentlige og tilgængelige,« siger Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, til Politiken.

Hun tilføjer, at det bliver noget af det første, partiet vil kaste sig over efter et valg.

Både De Radikale, SF, Dansk Folkeparti og Venstre støtter ifølge Politiken et styrket og mere ensartet tilsyn med daginstitutionerne.

Dagtilbudsloven indeholder i dag ingen krav til det pædagogiske tilsyn.

Kommunernes Landsforening (KL) gennemførte i 2017 en forvaltningsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Her fremgår det, at 47 ud af 98 kommunalbestyrelser får systematiske tilbagemeldinger fra det pædagogiske tilsyn.

KL lagde dengang op til, at kommunerne skal gennemse deres tilsynspraksis.

Daginstitutionerne i Københavns Kommune blive nu bedt om at lægge tilsynsrapporter frem på deres hjemmesider, så forældre og andre interesserede let kan få indsigt i dem.

Indtil nu har forældre haft mulighed for at læse tilsynsrapporterne, men kun hvis de henvendte sig til institutionens leder.

Det skriver TV2 Lorry.

»Vi gør nu det, at vi siger til vores institutioner, at der er brug for ekstra åbenhed, særligt i den situation vi står i,« siger Jesper Christensen (S), der er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.

/ritzau/