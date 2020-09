Et flertal i Folketinget vil have yderligere to ugers feriepenge frigivet til danskerne.

Det skriver TV2 tirsdag.

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten står bag kravet om, at gøre alle fem ugers indfrosne feriepenge tilgængelige.

Regeringen vil ikke love, at de yderligere to ugers feriepenge kan komme i spil. Dog er regeringen, ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), klar til at forhandle med Folketingets partier, skriver TV2.

/ritzau/