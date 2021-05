På et møde med regeringen vil partier fra alle sider i Folketinget bede om en udfasning af coronapasset.

Regeringen vil på et møde fredag formiddag blive mødt med et ønske om at lave en plan for udfasningen af coronapasset.

Ønsket kommer fra en vifte af partier fra Enhedslisten over De Radikale til de fire oppositionspartier, der er med i rammeaftalen for genåbningen af Danmark.

Partierne ønsker også at se på, om man kan ændre måden coronapasset tjekkes på.

I dag skal man vise det som en slags adgangsbillet. Her ønsker partierne, at det fremover skal være noget indehaveren af passet kan fremvise, hvis myndighederne spørger til det. På samme måde som et kørekort.

- Det er relevant at få set på, hvordan vi kan lave en gradvis udfasning. Vi respekterer de aftaler, der er indgået omkring brug af coronapas, siger Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund.

- Men i og med, at det skal ophøre, synes jeg, at det er fornuftigt at få kigget på en gradvis udfasning.

Også De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgren, der også er formand for Folketingets epidemiudvalg, håber, at brugen af coronapasset kan blive mere smidig.

- Det er jo ikke passet, der bremser smittespredning. Det er jo, at folk lader sig teste og bliver hjemme, hvis de er positive, siger han.

- Så kan man enten kontrollere det eller have tillid til, at folk rent faktisk gør det. Der vil jeg langt hellere have tillid til befolkningen, erhvervslivet og andre aktører derude end at kontrollere.

Han ønsker ikke at se coronapasset forsvinde fuldstændigt. Men de tilfælde, hvor passet skal vises, før man kan få adgang, bør rettes mod bestemte begivenheder, hvor der er risiko for massesmitte.

- Jeg kan se fornuft i at bruge et coronapas, når man mennesker er samlet fra på tværs af landet, siger Stinus Lindgren.

- Jeg har tidligere sagt, at det kunne være, at når man alligevel skal vise en billet for at komme ind, så kan det være, at du skal vise dit coronapas. Ved koncerter eksempelvis.

