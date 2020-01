Butikker skal fremover kræve en minimumpris på fire kroner for en bærepose, hvis lovforslag bliver vedtaget.

Det vil være fornuftigt at tage en taske eller en pose med hjemmefra, når man fremover skal ud at shoppe.

Det bliver nemlig forbudt for forretninger at give gratis bæreposer til kunder, når et lovforslag med stor sandsynlighed bliver vedtaget i Folketinget torsdag.

I stedet kommer poserne til at koste minimum fire kroner. Det gælder både for poser af plastik, papir og andet materiale.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) er tiltaget et skridt i den rigtige retning for at få forbruget af plastik ned og genbruget op.

- Vi har brug for, at vi tænker os bedre om, at vi får lagt de dårlige vaner på hylden, og at vi får genbrugt og genanvendt mere, hvis vi skal sikre en grønnere planet til de kommende generationer.

- Det her kan ikke løse det alene, men det er en vigtig del af at få en mere cirkulær økonomi, siger hun.

Alle partier undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance har på forhånd sagt, at de bakker op om lovforslaget, inden det bliver tredjebehandlet.

Regeringen har besluttet at gå efter at indføre en minimumpris på bæreposer for at sikre, at forretninger ikke omgår forbuddet mod gratis poser ved eksempelvis kun at kræve få ører i betaling.

Forbuddet vil også gælde alle typer tynde plastikbæreposer med og uden hank. Det er poser, som man eksempelvis får ved pizzamanden, fiskemanden eller grønthandleren.

Dog vil de tynde plastikposer, som man kender fra supermarkedernes grøntafdelinger, blive ved med at være gratis. Det er af hensyn til hygiejne og for at undgå madspild, fordi fødevarer holder sig friske længere i en pose.

Spørgsmål: Hvis det virkelig handler om at ændre folks vaner, hvorfor så ikke sætte en minimumpris på for eksempel 20 kroner?

- Det er klart, at man skal sætte prisen et sted. Vi kan se fra nogle af de gode eksempler, der har været - hvor butikker er gået foran - at de også har sat en pris i det her leje. Og det har haft rigtig stor positiv effekt på, at forbruget af poser er gået markant ned, siger Lea Wermelin.

- Og så skal man finde et sted at sætte prisen, hvor det ikke de facto er et forbud mod poser, og der synes jeg, at fire kroner er et godt sted som minimumpris, tilføjer hun.

Hver dansker bruger cirka 80 plastikbæreposer om året. Det er i alt omkring 460 millioner. Tynde plastikbæreposer udgør cirka fem procent af det samlede forbrug.

De nye regler om bæreposer træder i kraft 1. januar 2021.

/ritzau/