Ny DAB-radiokanal får et tilskud på 70 millioner kroner årligt i fire år uden geografiske krav.

Regeringen og Dansk Folkeparti kaster fredag en redningskrans til Radio24Syv med en ny DAB-radiokanal, der får et årligt tilskud på 70 millioner kroner over fire år.

Radio24Syv har sidste sendedag 31. oktober. Ejerne bag har ikke budt ind på at drive kanalen videre, på grund af krav om at en stor del af de redaktionelle medarbejdere skal være ansat mindst 110 kilometer fra København.

Der bliver ikke krav til lokation i den nye DAB-radiokanal, og kanalen får mulighed for at bringe reklamer, i et håb om at den kan blive selvfinansierende på sigt.

Regeringen lægger ikke skjul på, at det var Dansk Folkeparti, der ville have et krav om lokation i medieforliget, der blev Radio24Syvs endelige.

- Politik er, at man går frem og tilbage og til siden, og så ender man med et resultat. Og jeg synes faktisk, at det her er blevet rigtig godt, siger kulturminister Mette Bock (LA).

Det er nu op til Radio24syvs ejere, om de vil byde ind på den nye DAB-kanal.

Anders Krab-Johansen, der er administrerende direktør hos Berlingske Media, roser regeringen og Dansk Folkeparti for at have rettet medieforliget til og kalder det "absolut interessant".

Radio24Syv har modtaget 100 millioner kroner årligt i otte år og er blevet en lyttersucces. Dansk Folkeparti lægger ikke skjul på, at håbet er, at Radio24Syv kan fortsætte - omend i en anden form.

- Jeg håber meget, at de vil søge den, siger medieordfører Morten Marinus (DF).

- 24syv har et godt brand i dag, og vi har brugt rigtig mange penge de sidste år. Det ville da være ærgerligt, hvis de stopper. Men jeg kan ikke afgøre, om de byder ind eller får den, siger han.

I dag sender Radio24Syv på FM-båndet, som alle kan lytte til med en almindelig radio. Den nye kanal får lov at sende over internettet og DAB-båndet, som langt færre har adgang til.

Eksempelvis vil det ikke være muligt at høre den nye kanal på en klassisk bilradio. I stedet kan man sende det fra ens mobiltelefon via bluetooth til bilradioen.

Det oprindelige medieforlig indeholdt en digital radiokanal til formidling af kultur og klassisk musik med et tilskud på 30 millioner kroner. Det er den radiokanal, som nu udbydes på nye vilkår. Den skal indeholde en bred musikprofil, hvis der skal sendes musik.

Rammerne for den nye radiokanal bliver sendt i høring i maj 2019. Den kan tidligst sende 1. november 2019 og senest 1. maj 2020.

Det skal være to forskellige selskaber, der får programtilladelse til den nye DAB-radiokanal og den fjerde FM-kanal.

