Fra 1. juli skal par ikke længere vente tre måneder på at blive skilt efter ansøgning.

Et politisk flertal har torsdag afskaffet en refleksionsperiode på tre måneder efter ansøgning om skilsmisse.

Ordningen har været kritiseret, siden den trådte i kraft i foråret 2019.

Både fra politisk hold og fra flere organisationer har det lydt, at man egentlig bare forlængede problemerne ved en skilsmisse ved ordningen.

Den var ellers tiltænkt at skulle give anledning til at genoverveje, om en skilsmisse var den rigtige vej at gå.

Socialdemokratiet er glad for, at ordningen nu er afskaffet.

- Det har vist sig, at den er rigtig dårlig. Ikke kun for forældrene, men også for børnene. Når man har besluttet sig for at blive skilt, så er det det, man vil. Og så er det egentlig bare at holde børnene som gidsler at trække pinen ud, siger Birgitte Vind, familieordfører for partiet, til DR.

Refleksionsperioden blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget som en del af en samlet skilsmisseaftale i 2018 med den daværende børne- og socialminister, Mai Mercado (K), i spidsen.

Siden ordningen trådte i kraft, har den dog ifølge organisationer skabt flere problemer, end den har løst.

Derfor er begejstringen stor hos Danske Familieadvokater.

- Endelig. Det var på tide. Vi har ikke syntes, at refleksionsperioden har hørt til i et demokrati.

- Vi har altid ment, at hvis folk vil ud af deres ægteskab, deres sambeskatning og deres gensidige arveret, så skal de kunne komme det, når de vil det, siger formand Anne Broksø.

Berlingske har tidligere beskrevet, at 122 ud af 1523 par i skilsmisse i andet halvår af 2019 valgte at blive sammen efter de tre måneders tænkepause.

Trods kritikken mener De Konservative fortsat, at ordningen har sin relevans. Partiet er ikke tilfreds med afskaffelsen.

- Jeg er rigtig trist over det. En skilsmisse er en livskrise for mange familier. Der er børn involveret, det er svært for dem og forældrene. De her tre måneders refleksion var med til, at man kunne tænke sig om, siger familieordfører Brigitte Klintskov Jerkel til DR.

Ændringen træder i kraft 1. juli.

