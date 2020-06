For at genstarte indenrigsluftfarten er flertal enig om tilskud, men det er uden grønne krav.

Et politisk flertal er enig om en luftfartspakke til 260 millioner kroner, der skal understøtte branchen, som er i knæ på grund af coronasituationen.

De to støttepartier og Alternativet forlod forhandlingerne, fordi pakken ikke stiller grønne krav til branchen.

- Det har været meget vigtigt for regeringen og partierne, at vi skal sikre et grønt hjørne.

- Det er noget af det, vi skal se på, når vi går i gang med klimahandlingsplanen for transportområdet. Men det er for tidligt at tale om ekstra byrder for en branche, der er helt i knæ, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Parterne har aftalt at mødes igen til september.

/ritzau/