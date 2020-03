Alternativets hovedbestyrelse har ikke fundet dokumentation for, at Fock skulle have rusket i nogen.

Et flertal i Alternativets hovedbestyrelse udtrykker tillid til Josephine Fock som partiets politiske leder. Det oplyser hovedbestyrelsen i en pressemeddelelse.

Beslutningen er blevet truffet efter uger med intern tumult omkring Josephine Fock. Hun overtog 1. februar posten som partiets politiske leder efter stifter Uffe Elbæk.

Uroen begyndte allerede, da Josephine Fock blev valgt som leder af partiet. Det skyldtes blandt andet, at Alternativets folketingsgruppe havde foretrukket Rasmus Nordqvist, forhenværende politisk ordfører, som ny leder.

Ondt blev imidlertid værre, da Information bragte en artikel baseret på anonyme kilder. Den beskrev krænkende adfærd - endda fysisk ruskeri - over for tidligere ansatte.

Hovedbestyrelsen har ikke fundet dokumentation for ruskeri eller andre fysiske handlinger, fremgår det af pressemeddelelsen.

/ritzau/