Mere end hver anden dansker mener, at politiet ikke skal bruge ressourcer på at beskytte Stram Kurs-formandens demonstrationer.

Rasmus Paludan bruger sin ret til at ytre sig, når han arrangerer demonstrationer, hvor han går verbalt til angreb på muslimer, viser bizarre tegninger af profeten Muhammed og arrangerer afbrænding af koranen. Men danskerne er tilsyneladende ved at få nok.

I hvert fald påpeger 53 procent af befolkningen i en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for B.T., at politiet ikke bør bruge ressorucer på at sørge for sikkerheden omkring demonstrationerne, der blandt andet har ført til massive gadeuroligheder på Nørrebro i København.

Blot 21 procent svarer, at de mener, politiet fortsat skal sikre sikkerheden.

Det er egentlig ikke så overraskende, mener direktøren for den juridiske tænketank Justitia, Jacob Mchangama.

»Tallene afspejler, at de fleste danskere synes, at Rasmus Paludan går langt, langt over stregen og sætter sig langt ud over grænsen for, hvordan man opfører sig. Han trækker ytringsfriheden til det yderste, og ifølge mange opfører han sig ikke moralsk acceptabelt.«

Rasmus Paludan provokerer for at provokere, fortsætter han.

»Det er kørt så langt ud, at det er blevet for meget,« siger Jacob Mchangama til B.T.

Målingen viser også, at det er forholdsvist få danskere, der finder det vigtigt for demokratiet, at Rasmus Paludan kan fortsætte sine demonstrationer – hvilket forudsætter, at han beskyttes af politiet.

Blot 23 procent erklærer sig helt eller delvist enig i, at det er vigtigt.

54 procent mener ikke, demonstrationerne er vigtige for demokratiet.

Selv om Jacob Mchangama.har forståelse for, at 'de fleste synes, at Rasmus Paludan er en pestilens', mener han alligevel, det er vigtigt at lade alle demonstrere.

»Jeg hører til det mindretal, der siger, at det er vigtigt, at vi ikke med grundloven i hånden begrænser hans ytringsfrihed. Det er faktisk afgørende, at man ikke begrænser nogen, fordi de har bestemte holdninger, som man ikke bryder sig om,« siger han.

Diskussionen om prisen på ytringsfrihed – i form af massive politiressourcer til at beskytte dem, der benytter sig af den – er i øvrigt langtfra ny, minder Jacob Mchangama om.

»Det har vi diskuteret siden Muhammedkrisen. Desværre siger nogen, at man skal give efter for vold, men sikkerheds- og ordenshensyn må ikke være afgørende.«

Rasmus Paludan har indtil videre holdt 30 demonstrationer i år og har alene i år kostet politiet seks millioner kroner, fremgår det af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets retsudvalg.