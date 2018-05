Valgdeltagelsen blandt 18-årige førstegangsvælgere er steget, det begejstrer valgforsker bag vælgerrapport.

København. Unges kommunale valgdeltagelse steg til nye højder sidste år, hvor 75,1 procent af de stemmeberettigede 18-årige satte deres livs første kryds ved et valg.

Det er fire procentpoint flere end i 2013 og 17 procentpoint flere end ved kommunal- og regionsvalget i 2009.

Det skriver Berlingske på baggrund af en rapport om vælgerne ved kommunal- og regionsvalget i november sidste år.

Den er udarbejdet af valgforsker og professor i statskundskab Kasper Møller Hansen. Da han faldt over valgdeltagelsen blandt de yngste vælgere, kunne han næsten ikke tro sine egne tal.

- Da jeg så de her tal, må jeg indrømme, at jeg tænkte: Det kan ikke passe, der må være et eller andet galt, siger Kasper Møller Hansen til Berlingske.

Også valgdeltagelsen blandt unge vælgere mellem 19 og 29 år gik opad fra en valgdeltagelse på under 50 procent i 2009 til op mod 60 procent i 2017.

- I 2009 råbte vi vagt i gevær. For der var valgdeltagelsen blandt de unge faldende. Det så ud, som om der var en hel generation, vi var ved at tabe på gulvet rent demokratisk.

- At man over to valg kan hæve valgdeltagelsen blandt de yngste vælgere med 17 procent, synes jeg virkelig er meget bemærkelsesværdigt og imponerende, siger han.

Efter valget i 2009 blev der igangsat forskellige initiativer for at hæve valgdeltagelsen blandt andet kampanger.

/ritzau/