Otte år tog det at skabe det Radio24syv, vi kender i dag, som nu mister sin sendetilladelse.

Flere tusinde er glade for at lytte til Radio24syv, og derfor vil de nu have politikerne til at lytte.

På under en dag har et borgerforslag nået 4000 underskrifter for at bevare bevare radioen, som den er i dag.

Til oktober udløber radiostationens sendetilladelse. Men det har vakt oprør på de sociale medier, og derfor er der startet et borgerforslag.

- Det indhold som Radio24syv har leveret, og som en fremtidig station må forventes at kunne levere, er noget af det mest nytænkende radio i årtier, lyder det i begrundelsen.

Et flertal i Folketinget har pålagt dem, der skal drive FM4 fremover, at mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret mindst 110 kilometer fra København.

Radio24syv har af den grund valgt ikke at søge om at forlænge sin sendetilladelse, og public service-kanalen mister dermed sin plads på frekvensbåndet.

Radiokanalen mener ikke, at det giver mening at fortsætte, hvis teltpælene skal rykkes op. Kvaliteten er afhængig af de nuværende værter, og at det er nemt at få gæster i studiet, lyder forklaringen.

Radio24syv blev etableret som led i medieforliget i 2010, hvor det blev besluttet, at det daværende DR P2 skulle opgive sin plads på båndet, der blev sendt i udbud.

Radiostationen drives i dag af selskabet Berlingske People, der har Berlingske Media som hovedejer med en ejerandel på 70 procent.

Flere andre har allerede tilkendegivet, at de vil indgive deres bud for at få sendetilladelsen, hvor der følger 100 millioner licenskroner med om året.

Det er Dansk Folkeparti, der står bag ønsket om at udflytte radioen, hvilket de øvrige blå partier har lagt stemmer til. Socialdemokratiet vil ikke ændre på kravet om lokation ved eventuelt magtskifte.

Borgerforslaget er stillet af Kåre Traberg Smidt, der er forsvarsadvokat og folketingskandidat for Alternativet.

Hans tre medstillere er en socialdemokrat, en konservativ og en venligbo.

/ritzau/