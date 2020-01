Siden 2015 har Folketingets politikere skulle registrere oplysninger om bijob og økonomiske interesser.

20 politikere i Folketinget oplyser stik imod reglerne ikke om, hvorvidt de har bijob og økonomiske interesser.

Det skriver Avisen Danmark.

Nogle nægter at rette ind, mens andre nu vil gøre det. Politikerne skal efter reglerne registre sig i det såkaldte hvervregister, som skal sikre gennemsigtighed.

Blandt dem, der ikke er registreret, er Lars Løkke Rasmussen (V), Karsten Lauritzen (V), Eva Kjer Hansen (V), Claus Hjort Frederiksen (V), Ole Birk Olesen (LA) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra partiet Fremad.

De har ellers som ministre før valget været tvunget til at oplyse om økonomiske interesser.

Eva Kjer Hansen mener, at registret fjerner fokus fra politikernes indsats. Hun har ikke planer om at registrere sig.

- Jeg synes ikke, det er interessant, i forhold til at politikere skal vurderes på deres politiske arbejde og deres politiske resultater, siger hun til Avisen Danmark.

- Jeg overholder alle de regler, jeg skal, fastholder Eva Kjer Hansen, selv om det siden 2015 har været obligatorisk og ikke frivilligt, om man vil registreres i hvervregistret.

Ole Birk Olesen skriver i en sms til Avisen Danmark, at hvervregistret er for snævert.

Heller ikke han vil oplyse bijob og økonomiske interesser til registret, selv om han fortæller, at han ikke har nogen interesser, der bør indberettes.

Selv om registreringen er obligatorisk, er det stort set uden konsekvenser ikke at registrere sig.

Den eneste sanktion er, at politikerne fremgår af en liste på Folketingets hjemmeside over politikere, der ikke har registreret sig.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), fortæller, at det vil være i strid med Grundloven, hvis man tvang politikere til at registrere sig eller uddelte sanktioner.

18 af de 20 politikere er fra blå blok. Flere af dem forklarer til Avisen Danmark, at der er tale om forglemmelse, og at de nu vil registrere sig.

Henrik Dam Kristensen oplyser, at han tidligere i løbet af den seneste måneds tid via mail har opfordret alle medlemmer af Folketinget til at registrere sig.

Næstformanden for Folketingets Præsidium, Karen Ellemann (V), har ikke registreret sig. Ifølge eget udsagn vidste hun ikke, at det siden 2015 har været obligatorisk.

Hun vil nu indsende sine økonomiske oplysninger og tage en snak med de øvrige ni V-medlemmer, som i dag ikke lever op til reglerne.

Lars Løkke Rasmussen, Karsten Lauritzen, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Claus Hjort Frederiksen er ikke vendt tilbage på Avisen Danmarks henvendelser.

/ritzau/