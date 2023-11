Over alt i landet melder professionshøjskolerne, der blandt andet uddanner pædagoger, lærere og sygeplejersker, om faldende optag.

Det sker i så voldsom grad, at flere af uddannelsesinstitutionerne melder om besparelser i millionklassen og store fyringsrunder.

»Det er altid trist, når vi skal sige farvel til dygtige medarbejdere, men det er desværre nødvendigt for, at vi fortsat kan levere uddannelser af højeste kvalitet og være omdrejningspunkt for bæredygtig vækst og velfærd,« siger Jens Mejer Pedersen, der er rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der ligger på Fyn og i Jylland, ifølge en pressemeddelelse.

Rektoren oplyser, at man har forsøgt at finde de 21 millioner kroner, som de skal spare, ved at skære ned på driften.

Det lader sig bare ikke alene gøre at finde det store beløb, og derfor skærer man i bemandingen. Der skal skæres 32 til 34 stillinger, lyder det.

Det er dog ikke kun på den fynsk-jyske uddannelsesinstitution, at der skal spares. Også i Syd- og Sønderjylland er der krise.

Der meldte man ud i foråret, at man var nødsaget til at nedlægge 46 stillinger. Nu ser det ud til, at man skal spare yderligere 30 millioner kroner, oven på de tidligere udmeldte 40 millioner kroner.

Hos UC Syd ved man ikke, hvordan man ender med at skulle finde pengene, men man udelukker ikke, at der skal lukkes for uddannelser.

Også hos Professionshøjskolen Absalon, der dækker Region Sjælland, og hos VIA University College i Aarhus melder de om dårlig optag af studerende.

Sidstnævnte skal spare 50 millioner og går derfor imod en større sparerunde. Det skriver Aarhus Stiftidende.