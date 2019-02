Modsat tidligere er hovedparten af kommunerne med færrest penge på kistebunden at finde i Region Sjælland.

De seneste år har kommuner på Sjælland oplevet en presset økonomi, og 12 ud af de 20 kommuner med de laveste kassebeholdninger i Danmark er nu i Region Sjælland.

Det viser en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, skriver Magisterbladet.

Tidligere har kommuner i de geografiske udkantsområder i Nord- og Vestjylland haft ringe økonomi.

Men de har fået vendt en negativ udvikling og fundet balancen mellem indtægter og udgifter.

Til gengæld er det siden 2012 gået den stik modsatte vej for kommunerne i Region Sjælland. Det forklarer Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

- Guldborgsund og Lolland har i alle årene været presset af lave skatteindtægter og høje sociale udgifter. De var også en del af det, der for 10-20 år siden blev betegnet som den rådne banan.

- Det nye er, at udkantsdanmark i dag ligger i en krans hele vejen rundt om hovedstadsområdet, siger han til Magisterbladet.

Selv om en kommune har en lav kassebeholdning, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at økonomien er dårlig. Det kan for eksempel skyldes, at der er foretaget store investeringer eller afdraget på gæld.

Det er ikke kun antallet af økonomisk pressede kommuner, der er vokset på Sjælland. Det samme er forskellen op til de allermest velhavende kommuner.

- For ti år siden kunne man lidt lettere sige: Der er nogle forskelle, og sådan er det.

- Men i kommuner som for eksempel Slagelse, Vordingborg, Næstved, Gribskov, Odsherred og Hørsholm er der efterhånden tale om så stort et pres, at alarmklokkerne bør ringe, siger Per Nikolaj Bukh.

Han fortæller, at mange kommuner på Sjælland har så dårlig økonomi, at der ikke er meget plads til investeringer.

Slagelse er en af de kommuner, der er allermest trængt.

Sammensætningen af indbyggerne har sendt udgifter til ældrepleje og overførselsindkomster i vejret. Samtidig er skattegrundlaget blevet udhulet.

Kommunaldirektør Frank E. Andersen medgiver, at urbaniseringen er en udfordring. Både for Slagelse og for Region Sjælland som helhed.

- Men det betyder ikke, at vi skal indgå i en usund konkurrence med København.

- Der er intet som helst galt i, at folk flytter til byen for at arbejde eller tage en videregående uddannelse. Slagelse skal i stedet indtage den ledige plads og udnytte de muligheder, der knytter sig til at ligge midt i Danmark, siger Frank E. Andersen til Magisterbladet.

/ritzau/