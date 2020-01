Hvis regeringen skal holde sit løfte om tidlig pension til 'Arne' og de andre nedslidte, skal Mette Frederiksen med sandsynligvis skaffe et flertal med SF, Enhedslisten og DF.

Men de tre partier åbner nu for, at der muligvis skal flere penge på bordet end de tre milliarder kroner, som regeringen har lagt op til. Det kan blive et alvorligt problem for Socialdemokratiets helt store valgløfte.

»Jeg er ikke sikker på, at man kan lave en ordning for tidlig pension for tre milliarder kroner, som tilgodeser alle de faggrupper, som har brug for den. Derfor er vi klar til at se på yderligere finansiering, hvis det er nødvendigt,« siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Siden Socialdemokratiet lancerede sit forslag for et år siden, har journalister og andre partier forgæves forsøgt at få svar på, hvilke faggrupper der skal have ret til tidligere pension.

S-forslag om tidligere pension I januar 2019 foreslog Socialdemokratiet en ret til tidligere pension for nedslidte. Efter planen præsenterer man en konkret model før sommerferien. Men regeringspartiet har allerede nedfældet syv principper for retten til tidligere pension: Den nye rettighed skal målrettes personer, der er fysisk eller psykisk nedslidt. Ordningen skal målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet, og som tidligt startede med at arbejde. Den tidlige pension skal være en rettighed baseret på objektive kriterier. Mænd og kvinder skal ikke forskelsbehandles pga. f.eks. perioder på barsel. Mennesker, som ikke er omfattet af ordningen, skal fortsat kunne visiteres til en tidlig folkepension, hvis de er nedslidt. Et nyt pensionssystem skal være letgennemskueligt. Der afsættes en ramme på 3 mia. kr. årligt til ordningen. Kilde: Socialdemokratiet

Er det stilladsarbejderen? Er det sosu-assistenten? Eller er det måske pædagogen?

»Hvis tømreren får ret til tidlig pension, men mureren ikke gør, fordi den økonomiske ramme er for lille, vil ordningen skabe splid. Og så giver den ikke mening,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Det, vi ved, er, at regeringen vil give danskere, som har arbejdet over 40 år i nedslidende brancher, en ret til at gå to-tre år tidligere på folkepension.

Det skal ske inden for en økonomisk ramme på tre milliarder kroner om året.

SF vil gå rigtig langt for at være med i aftalen om tidligere pension til nedslidte, fortæller politisk ordfører Karsten Hønge (SF).

Men heller ikke SF mener, at det nødvendigvis er nok.

»Socialdemokraterne spiller lotteri med de nedslidte ved først at afsætte tre milliarder kroner uden at vide, hvor mange der har brug for tidligere pension. Vi vil hellere se på behovet først, og hvis det kræver flere penge, må vi finde dem,« siger SFs politiske ordfører, Karsten Hønge.

I forvejen er regeringens finansiering allerede skredet. I finansloven brugte regeringen bl.a. 1,2 milliarder kroner fra et ulighedsudspil, som oprindeligt skulle være med til at betale den tidlige pension.

Hos Enhedslisten vil man ikke gøre sig klog på, om tre milliarder kroner er for lidt, før regeringen har fremlagt sit udspil.

Svært at enes om finansiering

Til gengæld vil partiet gå til forhandlingerne med et andet dyrt ønske.

»Det er vigtigt, at retten til tidlig pension ikke kun omfatter få faggrupper, men vi vil også forsøge at sætte en stopper for, at pensionsalderen stiger og stiger. Hvis der skal bruges flere penge, er vi klar til at finde dem,« siger arbejdsmarkedsordfører Jette Gottleib (EL).

Enhedslisten har bl.a. peget på højere skat på aktiegevinster og kapitalindkomster som finansieringskilde.

Men der er langt fra Enhedslisten til DF på det punkt, mener Kristian Thulesen Dahl:

»Det bliver utvivlsomt meget svært at enes om, hvor vi eventuelt skal finde ekstra finansiering,« siger DF-formanden, der ikke på forhånd vil komme med bud på, hvor pengene skal findes.

Socialdemokratiet fastholder rammen på tre milliarder kroner, men glæder sig over, at særligt DF stempler klart ind i debatten.

»Vi mener, at vi kan lave en god model for de nedslidte borgere for tre milliarder kroner, og det kommer vores udspil også til at vise. Men vi er en mindretalsregering, så vi er ikke ene om at bestemme det her,« siger finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Efter planen præsenterer regeringen sit udspil før sommerferien.