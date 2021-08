Hvis det var en EU-konference, så var det i hvert fald rigtig dårligt kommunikeret.

Sådan lyder det igen fra flere partikolleger på femte retsdag i svindelsagen mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

»Jeg opfattede, at jeg deltog i et DF-sommergruppemøde, hvor EU fyldte, som det altid gør,« siger tidligere transportordfører Kim Christiansen, der netop har vidnet.

Samme budskab falder fra tidligere folketingsmedlem Henrik Brodersen.

»I så fald jeg har deltaget, har det været dårligt kommunikeret til mig. Jeg husker ikke, at jeg har modtaget en indbydelse,« siger han.

Morten Messerschmidt er blandt andet tiltalt for svindel med knap 100.000 kroner fra Meld og Feld.

Pengene har han ifølge anklagemyndigheden fået uberettiget til at afholde DFs sommergruppemøde i 2015 under dække af en Meld-konference om EU.

Jørn Dohrmann ankommer til Retten i Lyngby hvor straffesag mod Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt fortsætter tirsdag den 10. august 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Jørn Dohrmann ankommer til Retten i Lyngby hvor straffesag mod Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt fortsætter tirsdag den 10. august 2021. Foto: Martin Sylvest

Henrik Brodersen afviser desuden, at han skulle have holdt et oplæg om østarbejdere, som det ellers fremgår af indsendte dokumenter fra Meld-partiet til EU.

Jeg havde andre områder i Folketinget. Så nej, det har jeg ikke holdt oplæg om,« siger Henrik Brodersen, der tidligere har været postordfører for partiet, i retten.

Også Jørn Dohrmann, tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, afviser under sit vidneudsagn, at der var tale om en EU-konference.

»Vi er inviteret til et sommergruppemøde. Det er det eneste, jeg ved, vi deltager i,« siger han i Retten i Lyngby, hvor sagen føres.

Dohrmann sad i Europa-Parlamentet mellem 2014 og 2019 på samme tid som Morten Messerschmidt.

De tre DFere er bare de seneste i en efterhånden lang række, der pure afviser, at Meld spillede en nævneværdig rolle – hvis nogen overhovedet – da partiet i 2015 forsamledes i Skagen.

Mandag afviste også DFs formand, Kristian Thulesen Dahl, og gruppeformand Peter Skaarup, at de var opmærksomme på, at de deltog i en EU-konference med Meld sideløbende med sommergruppemødet.

Opdateres …