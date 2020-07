Ifølge DR vil flere partier ændre loven, så deling at krænkende materiale ikke noteres på børneattesten.

Flere partier i Folketinget vil ifølge DR se på, om sager om deling af krænkende materiale af mindreårige på nettet fremover nødvendigvis skal fremgå af dømtes børneattest.

Det sker som udløber af Umbrellasagen, hvor flere hundrede unge blev dømt for deling af børnepornografi, efter at de på sociale medier havde delt en video af overgreb på en mindreårig pige.

En sådan dom giver en plet på de børneattester, som blandt andet institutioner, frivillige foreninger og sportsklubber bruger til at screene ansatte, der arbejder med børn.

- Man må erkende, at internettet og Facebook drager mange mennesker. Det får os til at gøre ting, som vi måske ikke skulle have gjort.

- Men den lille fejl kommer uheldigvis til at betyde, at et ungt menneske, der gerne skulle have et job et sted, ikke kan få det, fordi det kommer til at stå på en attest, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, til DR.

Deling af børnepornografisk materiale vil stå på børneattesten i 20 år.

Også De Radikale, SF og Nye Borgerlige vil have set på reglerne. SF's retsordfører Karina Lorentzen siger til DR:

- Vi risikerer, at børneattesterne bliver en ting, som holder folk ude af et lærerjob eller et pædagogjob, på trods af at det ikke handler om overgreb på børn.

Regeringen er dog ifølge Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, skeptisk over for at ændre reglerne.

- Det er en rigtig grov forbrydelse. Det er meget fair, at man skal forklare sig, hvis man vil have et job som pædagog eller vil være frivillig fodboldtræner, siger han til DR.

- Jeg synes, det er fint, det står der. Det afholder ikke nogen fra at få et job som pædagog eller fodboldtræner. Men det gør bare, at man skal have en samtale om, hvad årsagen er til, at man har en plettet børneattest, siger han.

/ritzau/