Et beslutningsforslag fra SF om at normalisere folketingsmedlemmers pensionsforhold og omlægge deres skattefrie tillæg får bred opbakning fra partierne i Folketinget.

Det skriver Berlingske.

Dog er de to store partier Socialdemokratiet og Venstre, der tilsammen har et flertal i Folketinget imod forslaget.

Over for avisen kalder SF's gruppeformand, Jacob Mark, det "hyklerisk", at især Socialdemokratiet forsvarer "en oldgammel model" med langt mere lukrative forhold for folketingsmedlemmer end for den almindelige lønmodtager.

Som reglerne er i dag, optjener folketingsmedlemmer et bestemt beløb per år, de sidder i Folketinget, sådan at beløbet stiger efter anciennitet.

Og går et folketingsmedlem på pension inden folkepensionsalderen, bliver pensionen hævet med et såkaldt "under folkepensionsalder-tillæg", der også stiger efter anciennitet, skriver Berlingske.

Men det er helt skævt, mener Jacob Mark.

I stedet vil SF erstatte den gamle tjenestemandspension med en bidragsbaseret ordning, hvor en procentdel af lønnen hver måned bliver sat ind på en pensionsopsparing, skriver Berlingske.

SF har ikke lagt sig endeligt fast på en procentsats, men Jacob Mark foreslår, at den bliver lagt på gennemsnittet af det offentlige arbejdsmarked.

Fra begge sider af Folketingssalen får forslaget stor opbakning. Dog vil hverken Venstre eller Socialdemokratiet vil være med.

Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, mener, at de nuværende regler er fine.

- Vi lagde det stille i den forrige regeringsperiode, og vi har indtil videre den samme holdning, som vi havde dengang, siger han til Berlingske.

/ritzau/