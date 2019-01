En række partier i den såkaldte Dong-forligskreds frygter salg af Radius til udenlandsk kapitalfond.

Socialdemokratiet vil ikke være med til at sælge Radius, der leverer el til omkring en million kunder på Sjælland, ud fra de præmisser, som regeringen har skitseret.

Det skriver S-formand Mette Frederiksen i et brev til finansminister Kristian Jensen (V).

Også SF siger stop, oplyser formand Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

Radius er i dag ejet af Ørsted, tidligere Dong, men er sat til salg. Men man frygter et salg til en udenlandsk kapitalfond.

Staten solgte en stor del af aktierne i Dong, der altså siden har skiftet navn til Ørsted, i 2013. Det skabte stor polemik og debat, og det var medvirkende til, at SF forlod regeringen, så kun S og R sad tilbage derefter.

Staten ejer 50,1 procent af aktierne i Ørsted.

S og SF er med i den såkaldte Dong-forligskreds, som også består af regeringspartierne samt De Radikale.

I sit brev til Kristian Jensen skriver Mette Frederiksen blandt andet, at et salg af Radius er legitimt. Men der er et 'men';

'– Det er samtidig Socialdemokratiets princip, at kritisk infrastruktur er uhyre vigtig for os alle sammen, og at det derfor skal være ejet af forbrugerejede selskaber eller i en konstruktion, hvor det offentliges ejerandel er over 50 procent.

– Så længe det er opfyldt, kan det være sundt at få privat kapital ind, dansk såvel som udenlandsk.

– Men den proces, som regeringen lægger op til nu, betrygger os ikke i, at det for os afgørende princip vil blive honoreret,' skriver Mette Frederiksen til ministeren.

Pia Olsen Dyhr tilføjer i sin kommentar:

'– SF har arbejdet for, at Radius enten skulle forblive offentligt eller forbrugerejet. Det har vi kæmpet for ved forhandlingsbordet. Det ligner nu, at det kan vi ikke sikre.

– Derfor sætter vi nu de videre forhandlinger på hold. Regeringen har dermed ikke længere et flertal for sin strategi. Det er de nødt til at lytte til.

– Jeg vil arbejde for, at et flertal kan sikre fortsat enten offentligt eller forbrugerejet elnet.'

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, hilser meldingen velkommen.

'– Så er flertallet imod et salg på plads. En million danskere forsynes med el via selskabet. Det skal ikke sælges til udlandet, hvorefter dansk kontrol forsvinder,' skriver han på Twitter.

/ritzau/