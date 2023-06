Det var et næsten enigt rådhus, der i 2022 vedtog at sænke hastigheden for biler i hele København – men nu mener flere af partierne tilsyneladende, at det er gået for hurtigt.

Således vil både Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative have undersøgt omkostningerne ved tiltaget, som ifølge eksperter kan ende med at koste milliarder af kroner i tabt tid.

»Havde vi vist det, kunne det godt have været en dealbreaker for os, og så havde vi muligvis ikke været med i budgetaftalen for 2022, som forslaget var en del af,« siger Louise Theilade Thomsen fra Venstre.

Københavns Kommune »burde undersøge nu, hvad de samfundsøkonomiske omkostninger er«, understreger hun.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) står i spidsen for forslaget om at sænke bilers hastighed til 30 eller 40 km/t for blandt andet at nedbringe CO₂-udledningen i København.

Det blev stemt igennem ved sidste års budgetaftale.

Én af dem der stemte for, var blandt andet lokalpolitiker Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti. Men han ønsker nu også, at man går forslaget efter i sømmene en gang mere.

Han kalder det »mærkværdigt«, at forvaltningen ikke har lavet de samfundsøkonomiske undersøgelser.

Det samme gør Morten Melchiors, som er medlem af teknik- og miljøudvalget for De Konservative, der stod uden for budgetaftalen.

»Vi hilser en undersøgelse af de konkrete konsekvenser meget velkommen,« siger han og tilføjer, at De Konservative »ad flere omgange« har påpeget, at hastighedsnedsættelser og i øvrigt nedlæggelse af parkeringspladser har samfundsøkonomiske konsekvenser.

Syv eksperter kritiserer

Ønsket kommer, efter at hele syv eksperter i B.T. har efterlyst en beregning af de samfundsøkonomiske undersøgelser.

En af landets ledende trafikøkonomer, Mogens Fosgerau fra DTU, har tidligere vurderet, at en sænkning af fartgrænsen i hele København kan måle sig med de største statslige projekter, og at omkostningerne kan liste sig op på niveau med, hvad det kostede at bygge Storebæltsbroen.

Over for B.T. har teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) før afvist at ville lave beregningerne trods eksperternes kritik:

»Jeg har ikke tænkt mig at foreslå, at vi skal i gang med at bruge en masse ressourcer på at lave samfundsøkonomiske beregninger på, at vi sænker hastigheden med 10 km/t på en række lokale veje i København,« lød det i begyndelsen af juni.

Kræver enighed i forligskredsen

B.T. har siden forelagt kritikken fra de øvrige partier for teknik- og miljøborgmesteren, som svarer:

»Der var ikke nogen politisk bestilling af analyser af bilisternes tidstab og af de samfundsøkonomiske konsekvenser, og det er ikke noget, forvaltningen kan beslutte at bruge ressourcer på af egen drift, hvis det ikke har rod i en beslutning fra et politisk flertal eller er et krav i lovgivningen. Og det er ikke sædvanlig praksis for kommuner.«

Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i København, fotograferet på Københavns Rådhus. Foto: Mathias Svold Vis mere Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i København, fotograferet på Københavns Rådhus. Foto: Mathias Svold

»Det er nyt, at Venstre nu vil have lavet samfundsøkonomiske beregninger her flere år efter, og mens de første zoner er ved at blive anlagt. Det vil i så fald kræve, at der er enighed i forligskredsen.«

Barfod har desuden påpeget, at det ikke er almen praksis for kommuner at lave samfundsøkonomiske beregninger på trafikale projekter.

Hun møder forståelse hos SF på rådhuset:

»Hvis vi går i gang med at undersøge sådan noget her på den måde, åbner vi en ladeport af administrative omkostninger, hver gang vi forandrer noget,« siger Astrid Aller (SF) fra teknik- og miljøudvalget.

»Skal man beslutte sig for at lave de økonomiske beregninger på én ting, er vi nødt til at gøre det bredt. Vi kan ikke bare gøre det en gang imellem.«

Transportøkonom Otto Anker Nielsen fra DTU har tidligere sagt til B.T., at det havde været »en marginal meromkostning« for kommunen at få beregnet samfundsøkonomien i projektet, da kommunen i forvejen fik beregnet tiltagets øvrige effekter – blandt andet de positive.