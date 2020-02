Ved at afskaffe ekstra læringsaktiviteter kan skoledagene gøres kortere, mener De Konservative.

Der er opbakning fra flere sider til at gøre skoledagene på de danske folkeskoler kortere.

Det skriver Politiken.

Konkret foreslår De Konservative at afskaffe den understøttende undervisning. Det er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner.

- I dag er der for mange elementer i folkeskolereformen, der ikke fungerer tilfredsstillende. Vi foreslår, at vi afskaffer den understøttende undervisning, som hverken lærere eller elever ser den store fidus i.

- De ressourcer kan så bruges på at få en ekstra lærer ind i timerne. Det kan også afkorte den lange skoledag, siger undervisningsordfører Mai Mercado (K) til Ritzau.

De Konservative vil ikke pege på, hvordan de frigivne ressourcer fra at droppe den understøttende undervisning skal bruges. Partiet lægger i stedet op til, at skolerne selv kan styre det.

Men partiet ser altså gerne skoledagene blive kortere.

Intentionerne med understøttende undervisning var mange, da den blev født med skolereformen i 2014. Skoledagen skulle være mere varieret og eleverne sidde mindre på rumpen.

Men tiltaget virker altså ikke efter hensigten ifølge De Konservative.

Partiets beregninger viser, at en afskaffelse af den understøttende undervisning kan frigøre ressourcer svarende til otte procent af lærerne på folkeskolerne.

Forslaget kommer kort tid efter en slutevaluering af folkeskolereformen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.

Evalueringen kunne hverken be- eller afkræfte, at understøttende undervisning har betydning for elevernes læring eller trivsel.

Fra Venstres uddannelsesordfører, Ellen Trane Nørby, er der opbakning til forslaget.

SF ønsker også en kortere skoledag. Men undervisningsordfører Jacob Mark understreger, at de frigivne midler ikke må forsvinde fra folkeskolen.

Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl, er også positiv over for forslaget.

Omvendt vil De Radikale bevare det praktiske element i folkeskolen. Det skal blandt andet tilgodese fagligt svage elever. DF og Socialdemokratiet vil også bevare den understøttende undervisning, skriver Politiken.

