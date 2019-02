Flere MF'ere med lav anciennitet genopstiller ikke. Det handler om manglende indflydelse, mener forsker.

Størstedelen af Folketingets 179 medlemmer er godt i gang med forberedelserne til det kommende folketingsvalg, men for 24 MF'ere var forrige valgkamp deres sidste.

De har allerede meddelt, at de ikke genopstiller. Og af dem har 11 blot siddet i én periode eller kortere. Det er betydeligt flere end ved valget i 2015 og 2011.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ved valget i 2015 var det bare tre folketingsmedlemmer med lav anciennitet, der valgte ikke at genopstille. I 2011 drejede det sig om fem medlemmer.

Ifølge Flemming Juul Christiansen, lektor i politik og forvaltning ved Roskilde Universitet, kan en forklaring være, at livet som folketingspolitiker ikke lever op til forventningerne.

Han har blandt andet forsket i sammenhængen mellem anciennitet og politisk indflydelse.

- I dag avancerer man meget hurtigere gennem det politiske system end tidligere. Det vil sige, at der er en forventning om, at man som folketingspolitiker hurtigt får indflydelse. Hvorvidt det sker, har en stor indflydelse på, hvordan man ser på sin position, siger Flemming Juul Christiansen til Kristeligt Dagblad.

Ved seneste valg bragede Alternativet ind på Christiansborg med ni mandater, og folketingsgruppen voksede til 10, da socialdemokraten Pernille Schnoor skiftede parti.

Alternativet stillede op med et mål om at forandre den politiske virkelighed, men det har vist sig meget svært, fortæller Flemming Juul Christiansen.

Heri ligger nok en del af forklaringen på, at halvdelen af partiets folketingsgruppe stopper ved næste valg, mener han.

Den tid, som politikere gennemsnitligt sidder i Folketinget, er gradvist blevet kortere siden 1990. Det fremgår af en opgørelse, som forskere fra RUC og Syddansk Universitet tidligere har lavet for Morgenavisen Jyllands-Posten.

Og intet tyder på, at tendensen vender ved næste valg, hvor politiske veteraner som Mogens Lykketoft (S) og Holger K. Nielsen (SF) siger farvel efter over 30 år på Christiansborg.

Det har betydning. For man skal ikke undervurdere, hvor vigtig erfaring er i det daglige arbejde på Christiansborg, mener Flemming Juul Christiansen.

- Der har det betydning ikke bare at vide, hvad en forligskreds er, og hvordan de uskrevne spilleregler fungerer. Det er også vigtigt at forstå, hvad der ligger til grund for, at ens parti gik med i eller ikke gik med i noget. Hvad det er, man forsvarer og kæmper for, siger han til Kristeligt Dagblad.

Det næste folketingsvalg i Danmark skal afholdes senest 17. juni i år.

/ritzau/