B.T. er kommet i besiddelse af Sundhedsstyrelsens nyeste beregninger på smittetrykket i Danmark, såfremt en lang række genåbninger gennemføres.

Herunder blandt andet Statens Serums Instituts (SSI) bedste bud på, hvor mange nye smittede og daglige indlæggelser, som Danmark kan imødese, når de ældste skolebørn sendes tilbage i skole og de liberale erhverv genåbner.

Kort fortalt, så vil det daglige smittetal omkring 1. maj stige med 406 tilfælde dagligt, såfremt 5-8 klasse sendes tilbage i skole på fuld tid efter påske. I reelle tal er det en stigning fra 951 tilfælde til 1.357 smittede.

Det forventede antal daglige nyindlæggelser vil stige med 11 personer dagligt. Fra 55 tilfælde til 66 tilfælde, hvis vi åbner helt op for 5-8 klasserne.

Dette lidt uoverskuelige regneark gemmer på SSIs beregninger for smittetrykket, såfremt vi genåbner det konkrete område, som står ude i venstre side.Hold øje med det tal, som undertegnede journalist ubehjælpsomt har streget under med rødt. Det er det mest sandsynlige tal for hvordan tallene for henholdsvis nye daglige smittede og nye daglige indlæggelser vil se ud, HVIS vi genåbner det konkrete område.Tallet – med rød streg under – længst til venstre er tallet for daglige smittede, såfremt vi foretager den konkrete genåbning. Tallet længst mod højre er tallet for daglige nye indlæggelser.Gør vi intet yderligere nu, så vil det forventede antal daglige smittede 1. maj være 951 personer. Det forventede antal daglige indlæggelser vil være 55 personer. Tallene i dette materiale repræsenterer således de konkrete tal, såfremt vi vælger at genåbne den tilhørende del af samfundet.

Åbner vi helt op for liberale erhverv, så er effekten på smittetrykket betydeligt mindre. Antallet af nye smittede vil stige til 1.022 personer dagligt fra det ellers forventede 950. Altså i alt 71 nye smittede dagligt.

Antallet af indlæggelser vil være nærmest ikke eksisterende, hvis vi åbner for liberale erhverv.

Her vil vi gå fra 55 daglige nyindlæggelser til blot 59.

SSI tager udgangspunkt i, at genåbningerne, som trådte i kraft i mandags, fortsætter. Derudover har de beregnet for hvert enkelt genåbningsscenarie. SSI beskriver selv, at det ikke er muligt at lægge tallene sammen eller regne på flere scenarier af gangen.

