Budgetudspil viser ifølge Bupl, at en lang række kommuner overvejer besparelser på daginstitutionerne.

I Folketinget er et flertal enige om, at der skal laves minimumsnormeringer i daginstitutionerne - altså en bund for hvor mange børn, der må være per voksen.

Men mens Folketinget har aftalt at tilføre flere penge, indeholder en lang række kommuners budgetudspil ifølge pædagogernes fagforening, Bupl, besparelser på daginstitutionerne eller et sparekatalog, hvor besparelser i daginstitutionerne er en mulighed.

- Vi er lige vidt, når kommunerne tager imod penge fra Christiansborg med den ene hånd og sparer med den anden, siger Bupl-formand Elisa Rimpler.

Hun minder om, at daginstitutionernes vilkår i høj grad afgøres lokalt, da det er kommunerne, der står for daginstitutionerne.

- Det er ekstremt vigtigt, at man husker, at der er noget, som Christiansborg kan gøre - de kan lave nogle love og sende nogle signaler - men hvis ikke politikerne lokalt prioriterer den her dagsorden, så bliver det svært, siger hun.

Bupl har gennemgået budgetter og budgetudspil i 86 kommuner. Her har de fundet 38 kommuner, hvor Bupl mener, der er lagt op til forringelser.

I den gruppe af kommuner er også kommuner, hvor daginstitutionsområdet har udsigt til flere penge, men hvor Bupl er uenige med kommunerne om, hvad der skal til for at tage højde for flere børn i daginstitutionerne.

Da det ifølge Bupl betyder flere børn per voksen, tælles det med som en forringelse.

/ritzau/