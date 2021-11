Mange vælgere forbinder Dansk Folkeparti med udlændingepolitik, og nu vil de også have området på dagsordenen til kommunalvalget.

I en pressemeddelelse skriver lokalpartiet, at Aarhus har massive problemer med ghettoer og parallelsamfund, og det vil DF gøre op med.

»Derfor siger vi med det her udspil klart fra og kommer med vores bud på, hvordan vi får et opgør med parallelsamfundene. Her er et nøgleelement, at flere skal vende tilbage til deres hjemlande,« siger spidskandidat for DF i Aarhus Jakob Søgaard Clausen om udspillet.

Og i udspillet er hjemrejsepolitik og et flygtningestop i Aarhus da også en central del. Der er bare et enkelt problem ifølge kommunalvalgsekspert, Roger Buch.

»Det er to ting, kommunen overhovedet ikke kan bestemme. Det er en statslig opgave at regne ud, hvor mange flygtninge vi tager, og hvilke kommuner de skal fordeles i – og det er en statslig opgave at beslutte, hvem der skal rejse hjem,« siger han.

Det eneste, kommunen reelt set kan gøre, er at tage en samtale med folk om, om de frivilligt vil rejse hjem – hvis ikke, kan kommunen intet stille op.

»Jeg vil kalde det symbolpolitik. Det er at føre valgkamp på noget, de reelt set ikke styrer eller bestemmer,« siger han.

Forventeligt er man ikke helt enig ved Dansk Folkeparti i Aarhus.

»Vi er med på, det er de statslige myndigheder, der står for hjemsendelser, men som en stor kommune med mange i målgruppen mener vi godt, vi kunne være mere ambitiøse og gøre en større indsats,« siger Jacob Søgaard Clausen.

Han peger på, at man vil lave mere opsøgende arbejde for at øge opmærksomheden blandt mennesker, der måske frivilligt vil rejse hjem.

Der er dog ifølge kommunalvalgseksperten en mening med, at DF laver sådan et udspil.

»Det gør de, fordi de ved, det betyder meget for deres vælgere. DF er ikke dumme, de ved jo godt, hvordan reglerne er, og hvad kommunen kan og ikke kan. Tanken må være, at borgeren er ligeglad og stemmer ud fra det her, selvom de reelt ikke kan gøre noget,« siger han.

Roger Buch fortæller dog også, at det for politikere godt kan være gavnligt at lave symbolske markeringer under en valgkamp – hvilket mange forskellige politikere også har gjort gennem tiden.