Man skal arve en virksomhed eller tjene mange penge på aktier for at blive ramt af skattestigninger, lover S.

Med Socialdemokratiets økonomiske 2025-plan vil almindelige danske lønmodtagere ikke opleve at skulle betale mere i skat.

Det lover partiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, under præsentationen af Socialdemokratiets økonomiske plan frem mod 2025.

- Omkring 95 procent af alle danskere vil ikke få en skattestigning med den plan, som vi fremlægger i dag. Rigtig mange vil derimod få en lavere arveafgift, og nogle vil helt slippe for at betale arveafgift, siger Nicolai Wammen på pressemødet.

Han henviser til, at Socialdemokratiet ønsker at hæve bundgrænsen, for hvornår man skal betale skat af arv, fra 289.000 kroner til 500.000 kroner.

- Med Socialdemokratiets politik skal man være en bank, arve en virksomhed eller tjene rigtig mange penge på aktier og lignende for at få en skattestigning, siger den politiske ordfører.

Socialdemokratiet vil ifølge planen bruge mere end 37 milliarder kroner på velfærd.

En del af pengene findes ved at forhøje og genindføre afgifter på ting som telefon, arveafgift og afgift på plastik.

Blandt andet skal 2,4 milliarder kroner komme fra tilbagerulning af skattelettelser. Det omfatter blandt andet skat på at arve virksomheder og skat på kapitalindkomster som aktier.

Den nuværende regering har sat bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger ned fra 15 procent til 5 procent.

Den skattelettelse vil Socialdemokratiet rulle tilbage, da det primært er til gavn for de allermest velstillede, lyder det i planen.

- De skattestigninger, vi foreslår, vil skabe et mere retfærdigt Danmark, siger Nicolai Wammen.

Derudover hentes der en betydelig andel af finansieringen af planen fra det økonomiske råderum, der er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025.

/ritzau/