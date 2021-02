Flere afgangselever og efterskoler vil måske få mulighed for at vende tilbage fra 15. marts og igen 6. april.

Der var godt nyt til afgangseleverne i Nord- og Vestjylland, da regeringen onsdag holdt pressemøde. De får lov til at vende tilbage til skolen fra på mandag den 1. marts, fordi smitten er lav i deres område af landet.

I andre dele af landet må eleverne vente lidt endnu. Regeringen forventer dog, at flere afgangselever og efterskoler vil få mulighed for at vende tilbage fra 15. marts og igen 6. april.

Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et doorstep på Christiansborg onsdag.

- Der er lagt en plan for afgangseleverne frem mod 6. april, som vi håber holder vand. Det betyder, at der vil blive åbnet for afgangselever og efterskoler i andre dele af landet, hvis tallene ikke ændrer sig, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun henviser til, at en ekspertgruppe har regnet på konsekvenserne af genåbningen. Hvis tallene holder, så vil der være mulighed for yderligere genåbning snart.

Det vil i første omgang formentlig gælde for afgangseleverne i Østjylland og Vestsjælland samt på Sydsjælland og Fyn, fremgår det af aftalen om genåbning.

Pernille Rosenkrantz-Theil erkender, at det er en svær situation for mange elever og efterskoler, der havde håbet på en større genåbning allerede nu.

- Det er vigtigt at sige, at vi allerede om 14 dage - altså 15. marts - ser ind i, at flere elever kan vende tilbage.

- Men vi ved godt, at marts måned bliver svær for eleverne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Regeringen har indgået aftalen om genåbningen med støttepartierne SF, De Radikale og Enhedslisten, mens hele blå blok samt Alternativet ikke er med i aftalen.

Aftalen betyder, at afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser i Nordjylland og Vestjylland vender tilbage med 50 procents fremmøde. Det vil konkret sige hver anden uge.

