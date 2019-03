Onsdag aften var det endnu et signifikant nederlag til den britiske regering, da det britiske parlament stemte om muligheden for et hårdt Brexit.

Afstemningen i det britiske underhus slog fast, at Storbritannien ikke vil forlade EU uden en aftale.

Afstemningen endte med at blive endnu et nederlag for den britiske premierminister Theresa May, som sent på aftenen meddelte, at der torsdag vil være en afstemning om at udskyde Brexit-datoen, som i dag er 29. marts.

Derfor blev en sætning slettet i regeringens forslag - nemlig at landet ikke ville forlade EU uden en aftale, medmindre en aftale ikke var opnået 29. marts. Stemmetallet var 321 overfor 278.

Theresa May foran Downing Street i London. Foto: Toby Melville

May havde bestemt bedt alle sine konservative partimedlemmer om at stemme imod regeringens forslag, men der var altså flere, der ikke lyttede. For ikke nok med at May fik modstand fra de vanlige modstandere, som hun har kæmpet med under hele Brexit-forhandlingerne, så fik hun her til afstand modstand fra nogle af hendes egne.

Hele 17 medlemmer af parlamentet fra de konservative gik imod regeringen ved at stemme for at afvise et 'no deal scenarie'.

Fire ministre trodsede nemlig Theresa May ved at undlade at stemme. Herudover resignerede Sarah Newton som Arbejde og Pensionsminister for at kunne stemme for at afvise et no-deal Brexit.

De fire ministre, som valgte ikke at stemme er Businesssekretær Greg Clark, Arbejde og Pensionssekretær Amber Rudd, Skotlandssekretær David Mundell og Justitssekretær David Gauke.

Her til aften gik flere af Mays partifæller imod hende. Foto: REUTERS TV

Efter hendes nederlag stod klart, talte hun i Underhuset.

»Underhuset har i dag vist, at der er et klart flertal mod at forlade EU uden en aftale. Dog vil jeg gentage, hvad jeg tidligere har sagt: Det handler om de valg, Underhuset står overfor. De juridiske regler i EU og Storbritannien er, at vi vil forlade EU uden en aftale, medmindre vi bliver enige om en,« sagde hun og fortsatte:

»Byrden er nu på hver eneste af os i Underhuset, at vi skal finde ud af, hvad aftalen er. Mulighederne foran os er de samme, som altid har været.

