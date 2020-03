Tidligere koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet Per Pugholm Olsen udpeges til at lede Irak-mission.

Generalløjtnant Per Pugholm Olsen er blevet udpeget til at varetage stillingen som den første danske chef for Natos mission i Irak, når Danmark med udgangen af i år forventes at overtage missionen fra Canada.

Det oplyser Forsvaret.

Per Pugholm Olsen blev i december sidste år fritaget for tjeneste som koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement og overført til anden tjeneste.

Det skete som følge af sagen om manglende kontrol og svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Han blev oprindeligt udpeget til at stå i spidsen for det rejsehold, som skulle undersøge forholdene i styrelsens hovedkontor i Hjørring, men det blev siden ændret.

Per Pugholm Olsen har været den danske militære repræsentant i Nato. Fra 2005-2006 arbejdede han netop i Irak som næstkommanderende for det såkaldte Coalition Military Assistance Training Team (CMATT).

Han tiltræder 15. marts i Forsvarskommandoen, hvor han vil påbegynde planlægningen af Nato-missionen, meddeler Forsvaret.

/ritzau/