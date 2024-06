Hverken i 2009, 2014 eller i 2019 lykkedes det for LA at sikre sig et mandat ved et EU-parlamentsvalg.

Liberal Alliance sikrer sig for første gang et mandat i EU-Parlamentet. Det står klart efter det endelige valgresultat.

Partiet endte på 7,0 procent af stemmerne. Det rækker til ét mandat.

LA's spidskandidat er folketingsmedlem Henrik Dahl, som efter alt at dømme får pladsen i EU-Parlamentet. De personlige stemmetal ventes først at blive talt og offentliggjort mandag.

Undervejs i valgkampen viste meningsmålinger, at LA kunne opnå to mandater. Men sådan endte det altså ikke.

- Vi er enormt stolte over og glade for, at vi har fået det bedste valg i partiets historie i forhold til Europa-Parlamentet. Når vi har haft målinger på ti procent, viser det, at man ikke altid kan tage meningsmålinger for gode varer, sagde LA's politiske leder, Alex Vanopslagh, i en tale på Christiansborg tidligere på valgaftenen.

- Der er kun den ene måling, der er sidst på valgdagen, som tæller. Det skal vi huske i Liberal Alliance, når vi har gode målinger, sagde han.

I de landspolitiske målinger er LA målt som det største borgerlige parti. Men ved søndagens valg til EU-Parlamentet fik både Venstre, De Konservative og Danmarksdemokraterne større opbakning fra vælgerne end LA.

/ritzau/