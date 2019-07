Trods politiske ambitioner om flere pædagoger og sygeplejersker fravælger de unge det i større grad.

Antallet af ansøgere til både pædagog - og sygeplejerskeuddannelsen har været faldende siden 2015, og faldet fortsætter i år.

Det fremgår af tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Samtidig er det generelle antal ansøgere til de videregående uddannelser faldet sammenlignet med både 2017 og 2018.

I 2015 søgte i alt 5732 ind på sygeplejerskeuddannelsen, mens 7205 ansøgte om at starte på pædagoguddannelsen.

I 2019 er antallet faldet til henholdsvis 4991, der ønsker at blive sygeplejerske og 5956 med en drøm om at blive pædagog.

Det til trods for stor politisk bevågenhed på netop de to faggrupper og et udtalt ønske fra partier i Folketinget om at ansætte flere pædagoger og sygeplejersker de kommende år.

