Mogens Jensen bliver mødt af kritik for at komme med forkerte oplysninger i sag om torske- og sildefiskeri.

Fiskeriminister Mogensen Jensen (S) bliver nu mødt af skarp kritik i en speget sag om højere fiskekvoter i Østersøen.

Blandt andre de tre støttepartier mener, at der er meget, der tyder på, at ministeren har talt usandt overfor Folketinget, skriver Berlingske.

- Det er en meget alvorlig sag, for det tyder på, at ministeren har talt usandt over for Folketinget, siger Søren Egge Rasmussen, fiskeriordfører for Enhedslisten.

Da fiskeriminister Mogens Jensen (S) i oktober rejste til ministermøde i EU-regi, var det med et mandat fra Europaudvalget om, at han skulle kæmpe for højere fiskekvoter i Østersøen.

Han lovede, at de højere kvoter ville holde sig inden for den biologiske rådgivning og forvaltningsplanerne og ville dermed ikke skade havmiljøet.

De danske fiskere fik lov til at fange mere, end Kommissionen anbefalede. Men på to af de ti kvoter har ministeren klart overskredet det, eksperterne anbefaler, hvis havmiljøet ikke skal ødelægges.

Det mener en række ordførere.

De Radikales europaordfører, Jens Rohde, mente ikke, at mandatet holdt sig inden for den biologiske rådgivning og stemte ikke for regeringens mandat.

- Det er da klart en skærpende omstændighed, at det viser sig, at jeg havde ret. Og det skal helst ikke gentage sig, at ministeren gav forkerte oplysninger. Men han forsøger da at vildlede os, siger han.

Ligeledes er SF's fiskeriordfører, Carl Valentin, skuffet over Mogens Jensen.

- At fastsætte kvoter for bestande hvor rådgivningen er, at fiskeriet bør stoppe for at opbygge bestandene, er jo at vende det døve øre til den biologiske rådgivning, lyder det fra Valentin.

Også Dansk Folkeparti er ifølge avisen kritisk.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra fiskeriminister Mogens Jensen.

/ritzau/