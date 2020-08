Forhandlingsreserve på 1,5 milliarder og krigskasse på 9,2 milliarder kan bruges på klima, siger minister.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har mandag fremlagt regeringens forslag til en finanslov for næste år.

Men støttepartierne mener, at de må lede forgæves efter regeringens prioriteringer på det grønne område.

Den kritik er finansministeren ikke enig i. Der er derimod rigelige muligheder for at bruge penge på grønne tiltag.

Spørgsmål: Allerede nu er der hård kritik fra flere partier blandt andet regeringens støttepartier om, at der ikke for alvor er sat penge af til klima og grøn omstilling. Hvorfor er det ikke afspejlet mere i finanslovsforslaget?

- Jeg har godt set kritikken. Jeg er ikke enig i den, siger Nicolai Wammen.

- Vi afsætter 9,2 milliarder kroner til en krigskasse til at håndtere virkningerne af corona. Jeg har gjort en del ud af at sige, at det skal vi selvfølgelig tænke sammen med den klimaudfordring, vi står med, så de investeringer, vi laver, i høj grad også kan have et grønt perspektiv.

Spørgsmål: Da I lavede finansloven sidste år, erklærede I, at det var den grønneste nogensinde. I havde også regnet på, hvor meget man ville reducere udslippet af drivhusgasser i 2030. Hvor meget vil jeres forslag til en finanslov reducere udslippet af drivhusgasserne med?

- Det kommer jo an på, hvor stor en del af de 9,2 milliarder vi kommer til at sætte i spil i forhold til grøn omstilling, og det har vi jo ikke truffet beslutning om endnu. Så det kan man ikke give et tal på i dag.

Spørgsmål: Har I ikke regnet på de grønne tiltag, der trods alt er?

- Nu tænker jeg, at vi skal se det i en sammenhæng. Vi laver en samlet finanslovsaftale. Det hører også med til historien, at vi angiver, at en forhandlingsreserve på 1,5 milliarder kroner også kan bruges i forhold til grønne investeringer. Så der er sat en del økonomiske rammer af.

- Alt efter hvordan vi så udfylder dem, vil det selvfølgelig have en betydning i forhold til klima. Jeg lægger ikke skjul på, at klima og den grønne dagsorden er vigtig for regeringen, også selv om vi står midt i en coronakrise.

Spørgsmål: Det, I fremhæver på det grønne område, er 50 millioner til natur og biodiversitet, 17 millioner til miljø og 10 millioner til branding af Danmark som grøn nation. Har regeringen tænkt sig at brande sig til reduktionsmålet på 70 procent?

- Nej, regeringen har tænkt sig at levere sig til et reduktionsmål på 70 procent. Vi har fremlagt en finanslov med en række grønne elementer. Nu valgte du at nævne nogle af dem i den mindre afdeling.

- Du kunne også have valgt at nævne, at der er et markant løft af den grønne forskning. Der sætter vi særskilt 750 millioner kroner af, og vi vil målrette en stor del af udviklingsbistanden til den grønne udfordring.

- Og jeg har også sagt, at den forhandlingsreserve, vi har afsat, i høj grad kan få et grønt sigte. Og at de 9,2 milliarder også kan tænkes sammen med den grønne udfordring.

/ritzau/