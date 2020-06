Minister har opsagt kontrakt med ngo for at lade nyoprettet styrelse tage sig af afviste asylansøgere.

Regeringen har opsagt kontrakten med Dansk Flygtningehjælp om rådgivning af afviste asylansøgere om hjemrejse.

I stedet skal opgaven håndteres af den nyoprettede Hjemrejsestyrelsen.

Opsigelsen af kontrakten sker ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) for at sikre, at asylansøgere rejser hjem igen, når de har fået afslag.

Styrelsen vil aktivt opsøge og følge udlændingene fra første gang de får afslag, til de sidder på et fly på vej tilbage til deres hjemland.

Her er fem spørgsmål til ministeren om beslutningen:

Spørgsmål: Hvad kan Hjemrejsestyrelsen, som Dansk Flygtningehjælp ikke kan?

- Når man får afslag på asyl i dag, så sker der ikke rigtig så meget. Så tager du hjem til dit asylcenter, og så kan der gå over en uge, før du er i kontakt med nogle, som fortæller dig, hvad der skal ske.

- Og jeg vil gerne have, at der står en person fra Hjemrejsestyrelsen ude foran døren og siger, at nu er næste skridt, at vi får planlagt hjemrejsen, og du kommer om bord på et fly.

Spørgsmål: Dansk Flygtningehjælp peger på, at afviste asylansøgere fra deres hjemlande har et dårligt forhold til myndigheder, og at det kan gå ud over rådgivningen. Hvorfor skal en myndighedsperson så tage sig af det?

- Jeg tror bare, at vi må konstatere, at vi har over 1000 mennesker, som burde rejse ud, men som er i landet. Og de koster over 300.000 kroner stykket. Og det er totalt uholdbart, at folk ikke rejser ud.

- Jeg mener, at der er plads til at gå lidt mere kontant til værks. Og det kræver nok, at det er en velknappet skjorte fra en hjemrejsestyrelse mere end en ngo, som er en flygtningehjælp. Og det vi skal huske på er, at det her ikke er flygtninge.

Spørgsmål: Indsatsen for at få flere til at rejse hjem har været i gang i flere år med udrejsecentre og det såkaldte paradigmeskift. Hvorfor sikrer netop det her, at de afviste asylansøgere rejser hjem?

- Det her initiativ er endnu et skridt i retning af at gå lidt mere kontant til afviste asylansøgere. Og på den måde ligger det ikke i modsætning til vores udrejsecentre eller paradigmeskiftet. Det ligger i forlængelse af dem.

- Og vi kommer til i efteråret at præsentere yderligere initiativer, der skal give den her hjemrejsestyrelse endnu flere værktøjer til at få folk om bord på flyene hjem.

Spørgsmål: Men det er altså ikke en umulig opgave?

- Lige nu har vi 1100 i udsendelsesposition. Det tal vil jeg meget gerne have ned. Vi kommer til at præsentere nye initiativer, der skal få det tal ned.

- Men jeg er ikke naiv. Jeg ved godt, at vi ikke ender på nul sådan lige foreløbig. Men vi bliver nødt til at tage nye initiativer hele tiden, ellers er jeg bange for, at tallet vokser.

/ritzau/