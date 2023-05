Står det til flere partier i Folketinget, skal bander og kriminelle ikke længere have monopol på cannabismarkedet.

Liberal Alliance og Enhedslisten har sammen med Alternativet og SF stillet et beslutningsforslag om at forsøge sig med en femårig periode med kontrolleret statsautoriseret salg af cannabis.

»Det er en bedre situation end den, vi har i dag, hvor banderne og den kriminelle underverden styrer cannabismarkedet. Et eller andet skal vi jo gøre mod det. Forbud, straf og at slå dem med knipler har ikke hjulpet,« siger retsordfører for Liberal Alliance Steffen Larsen og tilføjer:

»Der er stadig 40 procent af en ungdomsårgang, der bruger euforiserende stoffer – og særligt cannabis – og så tyder alt på, at forbuddet ikke virker. Så må vi prøve andre midler.«

Cannabismarkedet er yderst indbringende. I 2021 vurderede lektor Kim Møller fra afdelingen for kriminologi ved Malmø Universitet, at det samlede hashmarkede i Adnmark omsatte for 1,5 milliarder kroner om året. Hovedparten fra Christiania Det sagde han til Kristeligt-Dagblad. Foto: Emil Helms Vis mere Cannabismarkedet er yderst indbringende. I 2021 vurderede lektor Kim Møller fra afdelingen for kriminologi ved Malmø Universitet, at det samlede hashmarkede i Adnmark omsatte for 1,5 milliarder kroner om året. Hovedparten fra Christiania Det sagde han til Kristeligt-Dagblad. Foto: Emil Helms

På baggrund af tal fra 2017 skrev Sundhedsstyrelsen, at hele 48 procent af 16-44-årige havde prøvet cannabis, og at 11 procent havde gjort det inden for det seneste år.

Selv foreslår han, at salget af cannabis kan ske gennem et »hashbolag« – en dansk cannabis-pendant til det svenske systembolag – eller apoteker, hvor det er professionelle, der står for udleveringen.

Og Rosa Lund, retsordfører fra Enhedslisten, er enig med retsordføreren fra det liberale parti.

»Jeg synes ikke, at der er argumenter for ikke at gøre det. Jeg bor selv på Nørrebro og kan se, at forbuddet mod cannabis ikke har stoppet bandekrigen og heller ikke gør, at vi har kontrol over hashmarkedet,« siger hun og tilføjer:

Steffen Larsen (LA) ønsker en forsøgsordning på fem år med kontrolleret cannabissalg. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Steffen Larsen (LA) ønsker en forsøgsordning på fem år med kontrolleret cannabissalg. Foto: Ida Marie Odgaard

»I dag er det banderne og rockerne. Jeg synes, at det vil være bedre, hvis det var myndighederne«.

Hvor skal hashen, I vil sælge i forsøget, komme fra?

»Der er allerede bønder i dag, der dyrker legalt cannabis til medicinsk brug. Der kunne vi jo udvide deres muligheder,« siger Steffen Larsen.

Rosa Lund mener dog, at det er staten, der bør stå for at dyrke det.

Synes du, at det er en god idé med en forsøgsordning med kontrolleret salg af cannabis?

»Jeg synes ikke, at staten skal købe det af LTF (banden Loyal to Familia, red.),« siger Rosa Lund.

Ud over de fire partier støtter Radikale Venstre også forsøgsordningen, skriver retsordfører Zenia Stampe i en sms til B.T.

Anderledes ser det dog ud hos Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der alle tre er modstandere af forslaget.

Misbrugsordfører Maria Durhuus (S) mener ikke, at det er en god idé med en forsøgsordning. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Misbrugsordfører Maria Durhuus (S) mener ikke, at det er en god idé med en forsøgsordning. Foto: Ida Marie Odgaard

Misbrugsordfører Maria Durhuus (S) mener, at en forsøgsordning vil efterlade de unge under 18 år – der ikke er gamle nok til at købe cannabis – i bandernes hænder. Og så tror hun heller ikke, at et kontrolleret salg vil hæmme bandernes indtægter.

Forsøgsordningen kan jo gøre os klogere på, om det har en effekt at legalisere cannabis. Er I ikke interesseret i det?

»Nej, det er vi ikke. Vi er ikke interesseret i at gamble med folks sundhed ved at legalisere et så potent og farligt stof,« uddyber hun.

Argumentet med, at et kontrolleret salg af cannabis ikke påvirker bandernes indtægter, deler Dansk Folkepartis Peter Kofod, der efterlyser dokumentation for, at en legalisering af cannabis har ført til en »markant indflydelse« på den organiserede kriminalitet.

Men det argument synes Steffen Larsen er »ret latterligt«.

»Bandemedlemmer handler jo også nogenlunde rationelt, ligesom andre mennesker. Cannabis er en nem måde at få en relativt stor mængde penge på uden at overskride andres grænser, fordi både køber og sælger er villige til handlen,« siger han og fortsætter:

»Andre former for kriminalitet, som afpresning, vold og tyveri, er grænseoverskridende for det andet menneske. Derfor er handlen med cannabis lukrativ, da der ingen er, der kommer til skade i det.«

På den måde mener Steffen Larsen, at man lukker en attraktiv vej ind i kriminalitet ned for unge mennesker.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra regeringspartierne Venstre og Moderaterne om, hvordan de forholder sig til forsøgsordningen. De er ikke vendt tilbage.