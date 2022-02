Fire medlemmer i Dansk Folkeparti har forladt partiet.

Der er tale om sundhedsordfører Liselott Blixt, beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, fødevareordfører Lise Bech og socialordfører Karina Adsbøl.

Det skriver flere medier heriblandt DR.

Dette sker blot fire uger efter, at Morten Messerschmidt vandt formandsvalget i Dansk Folkeparti og på vej ud af døren bliver der ikke holdt tilbage over for Morten Messerschmidt.

»Jeg melder mig ud af Dansk Folkeparti. Jeg har mistet tilliden til Morten som formand og til en del af hovedbestyrelsen,« siger Liselott Blixt, der har været sundhedsordfører for Dansk Folkeparti siden 2007 og har været medlem af partiledelsen i Dansk Folkeparti.

I en mail til Morten Messerschmidt, som TV 2 er i besiddelse af, skyldes Liselott Blixt, at det er på grund af Anders Vistesens plads i hovedbestyrelsen, som var dråben.

Det er et hårdt slag for både Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, at fire af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer har valgt at melde sig ud af partiet, siger politisk kommentator Hans Engell.

»Det er nogle markante profiler, der forlader partiet. Især Bent Bøgsted og Liselotte Blixt har tegnet DF på centrale områder. Det er et udtryk for, at den ro og det samarbejde, som Messerschmidt lagde op til, ikke er lykkes,« siger han til Ritzau.

Både Liselott Blixt og Karina Adsbøl støttede Merete Dea Larsen som kandidat til formandsvalget.

Med den nye masseflugt i partiet har nu SF, Radikale, Enhedslisten og Konservative flere mandater i Folketinget end Dansk Folkeparti og dermed er DF det syvende største parti i Folketinget.