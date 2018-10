Dansk Folkeparti og venstrefløj vil tjekke statsstøtte til e-sportsfirma, hvor minister ejede anparter.

København. Dansk Folkeparti kræver sammen med venstrefløjen, at erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) undersøger, hvorfor staten støttede et e-sportsfirma, hvor uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) ejede anparter.

Det skriver jp.dk.

Flertallet i Folketingets Finansudvalg kræver en redegørelse fra erhvervsministeren.

Jyllands-Posten har skrevet, at Brian Mikkelsen (K) som erhvervsminister gav to millioner kroner til e-sportsfirmaet Rfrsh.

Ifølge Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti blev støtten givet i blinde. Tommy Ahlers' anparter blev solgt den dag, da udvalget blev bedt bevilge pengene til virksomheden.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, kalder sagen "usædvanlig" og "meget alvorlig".

- Jeg kan ikke komme i tanke om et fortilfælde, hvor sådan et skridt har været nødvendigt i de 11 år, jeg har siddet i Folketinget, men et flertal i Finansudvalget føler sig ført bag lyset, så det er en meget alvorlig sag, siger han.

I 2017 fik firmaet Rfrsh afslag på offentlig støtte. Så skrev firmaet til Brian Mikkelsen. Året efter fik virksomheden to millioner.

Embedsmænd advarede, fordi Ahlers ejede anparter:

- Hvis han er ejer og kan få en vinding, så kan vi ikke støtte projektet, skrev en kontorchef i en intern mail.

Det undrer Benny Engelbrecht, at politikerne ikke blev advaret.

- Hvorfor er informationen om ministerens ejerskab ikke blev videreformidlet i tide, når der tilsyneladende har siddet en kontorchef i Erhvervsministeriet, der rent faktisk har advaret om, at der kunne være et problem? siger han.

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, mener, at den store fejl ligger i Erhvervsministeriet. Han efterlyser en begrundelse for, at ministeriet gik fra et afslag til at støtte Rfrsh.

/ritzau/