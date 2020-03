Finansministeriet oplyser, at man har politianmeldt et læk fra fortrolige forhandlinger til Jyllands-Posten.

Finansministeriet oplyser, at man har politianmeldt et læk af et internt arbejdsdokument fra udligningsforhandlingerne til Jyllands-Posten.

Ifølge en kort meddelelse er der tale om et "ministerielt arbejdsdokument".

- Finansministeriet ser med største alvor på læk af interne papirer og har derfor i dag besluttet at anmelde forholdet til Københavns Politi, skriver departementschef Peter Stensgaared Mørch.

Ifølge ministeriet er der ingen sammenhæng med denne sag og den interne socialdemokratiske mail om angreb på Venstre, der i februar blev bragt i Jyllands-Posten.

/ritzau/