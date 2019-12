Carl-Johan Dalgaard afløser Michael Svarer som formand for De Økonomiske Råd.

Finansminister Nicolai Wammen (S) udnævner ny formand for De Økonomiske Råd, populært kaldet overvismand.

Udnævnt er 48-årige Carl-Johan Dalgaard, professor i økonomi. Han erstatter Michael Svarer. Det skriver Finansministeriet på sin hjemmeside.

- De økonomiske vismænd spiller en vigtig rolle i samfundsdebatten.

- Med faglige og relevante analyser er de med til at kvalificere den økonomisk-politiske debat, og som uafhængig finanspolitisk vagthund har de en central rolle i forhold til overvågningen af de offentlige finanser, skriver Nicolai Wammen i pressemeddelelsen.

Michael Svarer har været vismand siden 2012 og overvismand siden 2016. Han stopper med udgangen af januar 2020.

Carl-Johan Dalgaard har været med i De Økonomiske Råd siden 2014 og har tidligere været medlem af Produktivitetskommissionen. Rådet får samtidig Jakob Roland Munch og Nabanita Datta Gupta som nye medlemmer.

Ud over Michael Svarer udtræder Torben Tranæs af De Økonomiske Råd. Torben Tranæs skal være formand i den netop nedsatte Ydelseskommission.

Rådet er under pres, da det som led i den tidligere regerings udflytning af offentlige arbejdspladser er blevet flyttet fra København til Horsens. Det har ført til, at De Økonomiske Råd har måttet udskyde møder i år og har måttet aflyse en af to planlagte rapporter i 2020.

- Som formentlig bekendt har beslutningen om at udflytte De Økonomiske Råds sekretariat fra København til Horsens haft store personalemæssige konsekvenser, skrev direktør for De Økonomiske Råd John Smidt ifølge Horsens Folkeblad tidligere i december.

Han skrev yderligere:

- Det store antal opsigelser kombineret med rekrutteringsmæssige udfordringer i Horsens har naturligt påvirket sekretariatets mulighed for at løfte de opgaver, som er nødvendige for formandskabets virke.

/ritzau/