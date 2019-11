Finansministeriet gav forkerte tal om EU's budget til Europaudvalget. Ministeren beklager dybt til udvalget.

Finansminister Nicolai Wammen (S) må fredag finde den store pose med beklagelser frem over for Europaudvalget, efter at Finansministeriet havde sendt forkerte tal om det EU-budget for 2020, som Danmark stemte nej til.

Regnefejlen betød, at det lignede, at EU's budget for 2020 var EU's budgetlov. Men det var det ikke. Og flere medlemmer af udvalget mener, at regeringen kun havde mandat til at stemme nej, hvis budgettet var over loftet.

- Finansministeriet lavede desværre en menneskelig fejl. Det er dybt beklageligt. Finansministeriet har undskyldt over for mig. Og jeg vil gerne undskylde over for udvalget.

- Det materiale, vi sender, skal selvfølgeligt være korrekt. Vi lægger os fladt ned, siger finansminister Nicolai Wammen (S) Europaudvalget.

Folketinget gav ifølge flere medlemmer af Europaudvalget regeringen mandat til at stemme nej, hvis budgettet overskred udgiftsloftet. Men det gjorde det altså ikke, selv om en regnefejlen fik det til at se sådan ud.

- Der undrer os. Vi havde et mandat tilbage i august, hvor der var lagt afgørende vægt på, at budgettet holdt sig inden for rammen. Og det gør det jo, siger Konservatives Karina Ammitzbøll, mens Radikale Venstres Jens Rohde tidligere har sagt:

- Regeringen går imod sit eget forhandlingsmandat. Man lægger afgørende vægt på, at man holder sig inden for rammen. Og det holder budgettet sig indenfor.

Denne fredag modtog han finansministerens undskyldning og fastholder, at han synes, at regeringen skulle have stemt ja til EU's budget.

Finansminister Nicolai Wammen sagde dog, at det ikke var regnefejlen, der gjorde, at regeringen stemte nej til EU's budget.

- Det har på intet tidspunkt været opfattet sådan af os, at budgettet ikke lå inden for budgetrammen.

- Den vigtigste grund til, at vi stemte nej var, at rådet (EU's finansministre) næsten ingen indrømmelser fik i forhandlingerne, siger Nicolai Wammen.

Han fortæller, at EU's budget for 2020 lægger op til stigende udgifter til administration, flere ansatte og flere andre ting, regeringen er imod.

- Der kan opstå situationer, hvor regeringen forvalter sit oplæg bedst ved at stemme nej. Også selv om der ikke er brudt en del, der er lagt afgørende vægt på.

- Det må være en vurdering af det samlede mandat, der gør sig gældende. På mange punkter var EU's budget på linje med Danmarks ønsker, men på andre punkter så langt fra, at vi samlet måtte stemme nej, siger Nicolai Wammen (S).

