Finansminister Nicolai Wammen må indstille sit arbejde, mens han venter på svar på corona-test.

Finansminister Nicolai Wammen (S) kunne tirsdag præsentere en stor reform af udligningen mellem landets kommuner. Men nu må han indstille sit arbejde for en tid.

Finansministeren er nemlig blevet syg og skal testes for corona.

Det sker efter anvisning fra hans læge, da Nicolai Wammen har udvist symptomer, der kan være corona-relaterede. Wammen håber hurtigst muligt at kunne være tilbage på arbejde, oplyser Finansministeriet.

Finansministeren er central for regeringens arbejde. Som den eneste ud over statsministeren sidder Nicolai Wammen i alle regeringens tre mest magtfulde udvalg: Koordinationsudvalget, Økonomiudvalget og Sikkerhedsudvalget.

Desuden bliver de tungeste forhandlinger ofte gennemført i Finansministeriet. Derfor vil Mette Frederiksen gerne have sin finansminister tilbage så hurtigt som muligt.

Nicolai Wammens sygdom kommer dog på et tidspunkt, hvor der for første gang i flere uger ikke er store akutte forhandlinger i Finansministeriet.

Efter aftalen om udligningsreformen er de centrale forhandlinger onsdag centreret omkring statsminister Mette Frederiksen (S). Hun mødes onsdag aften med partilederne om genåbningens fase 2.

På aftenens møde ventes partilederne at skulle diskutere en ny rapport fra en gruppe af økonomiske eksperter. De skal se på de økonomiske effekter af de forskellige mulige initiativer i genåbningens fase 2, der efter planen skal træde i kraft fra 11. maj.

Nicolai Wammen må til gengæld rydde kalenderen og aflyse andre engagementer for en tid. Han kommer ikke til at deltage i møder i regeringens centrale udvalg for ikke at risikere eventuelt at smitte andre medlemmer af regeringen.

Også udadvendte aktiviteter må aflyses, indtil finansministeren har svar på sin corona-test og er rask nok til at genoptage arbejdet.

Nicolai Wammen skulle blandt andet have svaret på spørgsmål i Folketingssalen onsdag. Efter planen skulle han også have deltaget i TV2 News talkshow "Lippert" onsdag aften.

Nicolai Wammen bliver ønsket god bedring af kollegerne på Christiansborg - blandt andet den tidligere finansminister Kristian Jensen (V):

- Uanset vores politiske uenigheder, så har vi brug for at have finansministeren tilbage på jobbet hurtigst muligt, skriver Kristian Jensen på Twitter.

Ritzau har spurgt Finansministeriet og Statsministeriet, om andre medlemmer af regeringen skal testes for corona som følge af finansministerens sygemelding. Men det er der ikke oplysninger om på nuværende tidspunkt.

/ritzau/