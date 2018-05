Kommunerne brugte mere end aftalt sidste år, og det koster troværdighed, mener finansministeren.

København K. Det er et problem og koster på troværdigheden, når kommunerne år efter år overskrider de økonomiske rammer, der er aftalt for anlægsbudgetterne.

Sådan lyder det fra finansminister Kristian Jensen (V), da han tirsdag mødes med Kommunernes Landsforening for at tage hul på forhandlingerne om næste års kommunale økonomi.

Sidste år brugte kommunerne 1,6 milliarder kroner mere end de 17,2 milliarder, der var budgetteret med til anlæg - altså renovering og nybyggeri af for eksempel skoler og veje.

Og det kan regeringen sådan set ikke gøre noget ved, erkender Kristian Jensen. For mens regeringen kan straffe kommunerne økonomisk for at bruge for mange penge på service, så er der ingen sanktioner knyttet til, hvis kommunerne overskrider anlægsloftet.

- Jeg så gerne, at der var en tilsvarende sanktionsmulighed både på drift og anlæg, så vi sikrer, at der er en samlet overholdelse, siger Kristian Jensen.

- Det giver en alvorlig udfordring i samarbejdet, når vi kan se så store overskridelser år efter år på anlægsområdet, siger han.

