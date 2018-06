Danmark er duks, når det gælder implementeringen af FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling.

København. Danmark vurderes til at være blandt de lande i verden, der er længst i forhold til at nå FN's verdensmål om en bæredygtig udvikling.

Finansminister Kristian Jensen (V) har mandag sendt Folketinget en rapport om, hvordan det går med de 17 verdensmål, der blev vedtaget under dansk formandskab i 2015.

- Vi er kommet langt, men hvis verden som gennemsnit skal nå verdensmålene, skal nogle lande længere end i mål.

- Danmark er blandt de lande, der er så godt rustet og har så mange løsninger på miljø, klima, sundhed og fødevareområdet, at vi skal mere end i mål, siger han.

Rapporten, der er udarbejdet af Finansministeriet, viser, at for langt de fleste indikatorer er der tale om en positiv udvikling i Danmark.

Det gælder eksempelvis det grønne område, klimaet, sundhed og det økonomiske område.

Der er også nogle målsætninger, hvor udviklingen er i negativ retning eller stagnerende. Det gælder gabet mellem mænd og kvinder i job, hjemmehjælpsmodtageres tilfredshed og mængden af korruption.

Hver enkelt borger har et ansvar ifølge finansministeren.

- Som borgere skal vi tænke over, hvad vi gør i forhold til et bæredygtigt forbrugsmønster. Vi har som forbrugere utrolig stor indflydelse på det miljømæssige aftryk, vores forbrug giver.

- Der er så mange ting, der kan klares med en lille smule omtanke, siger han og peger på fødevarer med minimal emballage og at medbringe egne poser ved indkøb.

Generelt går det så godt, at Danmark også har øje på, hvordan det går med implementeringen i andre lande.

- Vi hjælper både ude og hjemme. Ude hjælper vi blandt andet gennem den nye verdensmålsfond, som vil generere lån og aktiviteter for op til 30 milliarder kroner over de kommende år, siger Kristian Jensen.

Den danske stat og pensionskasserne har søsat fonden, som skal foretage bæredygtige investeringer i udviklingslandene med fokus på Afrika og Asien.

For at sætte fokus på verdensmålene har regeringen desuden valgt at afsætte midler til nyhedsportalen Verdens Bedste Nyheder, som dækker området.

Verdens Bedste Nyheder får et tilskud på 1,2 millioner kroner i 2018 og en million kroner årligt i perioden 2019-2022 til at drive portalen.

