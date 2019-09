Regeringen vil afsætte én milliard til klimaforskning. Men det er kun begyndelsen, siger finansminister.

Finansminister Nicolai Wammen vil kort før Folketingets åbning fremlægge regeringens udspil til finanslov. Det vil være en finanslov med vægt på øget velfærd og investeringer i grøn omstilling.

På Socialdemokraternes kongres i Aalborg fastslår Nicolai Wammen, at regeringens nye forslag om at bruge én milliard kroner på klimaforskning i 2020 kun er første skridt:

- Der vil være andre klimainitiativer i den finanslov, vi lægger frem, end den milliard til forskning, som vi har præsenteret i dag. Det er fordi, den grønne dagsorden er utrolig vigtig for regeringen, for Danmark og også for den klode, vi bor på, siger Nicolai Wammen.

Regeringen har sammen med støttepartierne opstillet en målsætning om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere fastslået, at det vil kræve en større omstilling af det danske samfund, hvis målsætningen skal indfris.

Finansministeren vil ikke kommentere, hvorvidt de yderligere initiativer skal finansieres via stigninger i afgifter og skatter.

/ritzau/