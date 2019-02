Finansminister Kristian Jensen (V) er optimistisk, men finder det også kompliceret at leve op til verdensmål.

To år er snart gået, siden VLAK-regeringen lancerede en handlingsplan for, hvordan Danmark kan leve op til FN's 17 verdensmål, der blev vedtaget i 2015.

Målene skal kort fortalt gøre verden til et bedre sted at være inden for områder som fattigdom, lighed mellem kønnene og bæredygtighed.

Men arbejdet er kompliceret, siger finansminister Kristian Jensen (V) under et samråd tirsdag i Folketingets finansudvalg.

Han fremhæver, at nogle af verdensmålene, der også indeholder 169 delmål, overlapper hinanden.

- Udfordringen er, at der er mange verdensmål, som er indbyrdes modstridende.

- Hvis man anlægger en ny jernbane, vil man styrke verdensmål nummer ni om infrastruktur, men man vil påvirke verdensmål nummer 15 om naturen, siger han.

Regeringens handlingsplan indeholder i alt 37 punkter, som er fordelt over prioriteterne vækst og velstand, mennesker, miljø og klima samt fredelige og trygge samfund.

- Hvis jeg ser på, hvor vi står i Danmark, er der grund til optimisme.

- De data, vi har til rådighed, tyder på, at det overordnet set går fremad, om end vi ikke er i mål endnu, siger Kristian Jensen.

Ikke alt er dog lutter idyl. Danmark skal ifølge finansministeren sætte ind på områder som lighed i sundhedsvæsenet og bæredygtigt forbrug.

- Danmark er et af de lande i verden, der har et meget højt forbrug.

- Vi bliver også nødt til at kunne vise vejen til, hvordan man får et bæredygtigt forbrug, hvis vi skal kunne blive ved med at være i front, siger Kristian Jensen.

På fredag afholdes der en høring på Christiansborg, der handler om, hvordan Danmark arbejder frem mod at leve op til FN's verdensmål.

/ritzau/