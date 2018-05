Det er blevet billigere, end regeringen havde regnet med, at afskaffe PSO-afgiften, oplyser Kristian Jensen.

København. Den PSO-aftale, som Folketinget indgik i 2016, har vist sig at være 2,5 milliarder kroner billigere, end regeringen havde regnet med.

Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V) på vej ind til de første forhandlinger om finansiering af regeringens energiudspil.

- Det betyder, at vi har råd til at investere 2,5 milliarder kroner i et bedre fungerende afgiftssystem, i mere vedvarende energi, energibesparelser og så videre.

- En stor del af finansieringen af regeringens udspil ligger i PSO-aftalen, siger finansministeren.

PSO-afgiften var en afgift, der blev opkrævet over elregningen. Pengene gik til støtte til vedvarende energi fra eksempelvis vindmøller. Men regeringen mente, at ordningen var for dyr.

Og desuden var der frygt for, at EU ville erklære den ulovlig. Problemet med den grønne afgift var, at det kun var vedvarende energi produceret i Danmark, der kunne få støtte.

Dermed blev udenlandske producenter af grøn energi diskrimineret, lød argumentet.

På den baggrund afskaffede Folketinget afgiften. I stedet skal støtten til grøn energi finansieres over skatten, og det betød konkret, at bundskatten blev sat op.

Den manøvre har altså resulteret i et overskud på 2,5 milliarder kroner.

- Nogle af de omkostninger, man regnede ind, er blevet lavere end man regnede med. Og tilbage i 2016 havde man en skønsmæssig tilgang om, hvordan verden ville se ud. Nu har vi erfaring med, hvordan folk agerer, der gør, at vi kan regne mere præcist, forklarer Kristian Jensen.

- Vi mener, at de penge skal reinvesteres i den grønne omstilling.

Spørgsmål: Kan du sikre, at de afgiftsnedsættelser, I kommer til at arbejde med i det her forlig, også rent faktisk medvirker til at nedbringe CO2-udslippet?

- Det, vi laver, er en pakke, hvor man både får et rigere samfund og et mindre CO2-udledende samfund, siger Kristian Jensen.

- De tre afgiftspakker, (som regeringen foreslår, red.), er i fællesskab med til at gøre Danmark til et rigere og grønnere land.

/ritzau/