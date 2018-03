Der mangler endnu en række udregninger, før der kan opnås endelig enighed om en ny bro over Kattegat.

København. Finansminister Kristian Jensen (V) "maner til besindighed" og vil endnu ikke udtale sig om, hvorvidt en forbindelse over Kattegat er realistisk.

Han mener, at det nogle steder udlægges som om, at en ny bilbro skulle være på vej, efter at dele af blå blok onsdag aften udtrykte et ønske om, at broen skal stå færdig i 2030.

- Jeg maner lige til besindighed. Der er for det første et stykke vej, før vi har et klart beslutningsgrundlag, siger han.

- Og for det andet er der en prioriteringsdiskussion af, hvad man vælger at prioritere af de mange områder, hvor det presser sig på, at der bliver investeret i infrastruktur.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil gerne have en bro kun for biler, da den vil kunne betale sig selv tilbage på 32 år, hvis tog undtages.

De udregninger tager dog ikke højde for, at prisen for at rejse over Storebæltsforbindelsen sænkes med 25 procent fra 2023. Dermed vil færre formentlig benytte forbindelsen over Kattegat, hvilket øger tilbagebetalingstiden.

Ifølge Dansk Folkeparti vil broen stå færdig inden 2030. Det vil finansministeren ikke kommentere direkte.

Kristian Jensens egen partifælle Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører, kalder det "realistisk" og "inden for rækkevidde", at broen bliver bygget.

- Det har jeg slet ikke grundlaget for at vurdere, for vi har ikke fået beregningerne endnu, siger Kristian Jensen.

Spørgsmål: Du kan ikke vurdere, om det er "realistisk"?

- Vi mangler at få lavet nogle grundlæggende beregninger. Det aftalen går ud på, synes jeg, er glimrende.

Spørgsmål: Burde transportministeren gå ud på den her måde, når det er noget, man vil se på og ikke har politisk i støbeskeen?

- Jeg har ikke kunnet finde et grundlag for at være utilfreds med Ole Birk Olesen i den her sag. Jeg vil ikke påstå, at jeg har læst samtlige af landets aviser. Jeg synes bare, det var vigtigt at pointere, at der ikke er truffet en beslutning.

Spørgsmål: Transportministeriet har regnet på det her. Det gør man vel ikke, medmindre den politiske vilje til at gennemføre det er der?

- Der regnes på rigtig mange ting, som der bliver bedt om at blive regnet på. Jeg får masse spørgsmål i Finansministeriet, om jeg vil regne på det ene og det andet, uden at jeg har en politisk interesse i det.

Spørgsmål: Man regner på mange ting, men nu går alle partier i blå blok ud på tv og siger, at de vil prioritere det og sætte det i støbeskeen. Har regeringen ikke selv et ansvar for, at det ser ud som om, at det er klappet af?

- Jeg synes, at den aftale, der er indgået, er glimrende, siger Kristian Jensen om aftalen om at se på økonomien for en bro over Kattegat inden året er omme.

- Men det er lige præcis aftalen og ikke den udlægning, jeg kan læse i nogle medier, siger finansministeren.

/ritzau/