Fra årsskiftet begynder afgifterne at stige på elbiler trods et udtalt ønske i Folketinget om det modsatte.

Hvis der ikke bliver gjort noget, stiger afgifterne på elbiler fra årsskiftet, og det er stadig et åbent spørgsmål, om der tages hånd om det i næste års finanslov, hvor forhandlingerne er inde i slutspurten.

Finansminister Nicolai Wammen (S) vil torsdag eftermiddag endnu ikke afsløre, om elbiler bliver friholdt for afgiftsforhøjelsen næste år.

- Der er utrolig mange emner, der indgår i finanslovsforhandlingerne. Det er et af de emner, vi diskuterer sammen med mange andre.

- Der er stadig nogle områder i forhold til udenlandsk arbejdskraft, social dumping og finansiering. Men hvis viljen er der, når vi i mål, siger han om de emner, der forsat ikke er enighed om.

Resten af partierne i rød blok har udtrykt et ønske om at gøre noget i finansloven i forhold til elbiler.

Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil med et beslutningsforslag udsætte indfasningen af registreringsafgiften for elbiler med ét år. Det vil sige til og med 2021.

På vej ind til forhandlingerne torsdag vil SF-formand Pia Olsen Dyhr dog ikke ud med, hvorvidt de når i mål med det.

- Det er blandt andet noget af det, SF har forslået, at vi kigger på elbilerne, da vi stadig skal have elbiler fremover.

- Der er et udvalg, som skal komme med et forslag til en helt ny model for bilafgifter i fremtiden, siger hun.

Hun henviser til den kommission, der er nedsat for at komme med anbefalinger til en grøn omstilling af transportsektoren.

Finansloven ventes at falde på plads inden for en uge.

- Der er flere ting, vi skal tale os til rette om. Men fælles for alle er det, at man prøver at nå fælles enighed i god stemning, siger Nicolai Wammen.

